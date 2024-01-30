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恒指收市跌373點 成交不足千億 見兩周低 恒隆地產見近19年半收市新低

市場關注恒大（3333）清盤執行情況，外資審慎，港股ADR、夜期、金龍指數隔晚下跌，港股A股今早低開，另一方面，特朗普或再度入主白宮對中美影響憂慮重燃，蓋過近期炒作內地撐市措施的氣氛。而A股投資者有云「相信國運、定投Nasdaq」，可見資金流動趨勢，而市場認為缺乏新資金入市下，內地撐市措施屬雙刃劍，雖谷高「中特股」估值，但資金由增長股流出，A股、港股全日齊齊向下，並齊齊見一周最大跌幅，港股三大指數見一周低。大市成交在連續6日破千億後，今終失守，並跌至近兩周低，北水連續第二日流出，南水則流入。中午恒隆系公布陳啟宗全退，恒隆地產（0101）見15個月最大跌幅，及近19年半收市新低。

恒指今早低開180點，高位跌180點，低位跌422點，高低波幅242點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為15.11%，下跌為47.8%，無升跌為37.07%。

恒指收市跌373點或2.32%，報15703點，大市成交金額948億元，較上日減少5.26%，是1月16日844.13億元成交後最少；國指跌133點或2.47%，報5275點。恒生科技指數收報3098點，跌3.27%。

藍籌股成交金額494.72億元，佔大市成交52.18%；科指成份股成交金額210.9億元，佔大市成交22.24%；國指成份股成交金額380.35億元，佔大市成交40.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.4%，至114.59億元，佔大市成交12.08%。牛熊證成交金額47.52億元，增加29.72%；窩輪成交金額67.07億元，增加8.51%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。領展（0823）、聯通（0762）、翰森製藥（3692）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，76隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.16%，收報12.2元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌8.4%，收報9.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.4元，升0.73%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見12.56元，收報12.62元，跌7.34%。

恒指下試10天線(15613.73點)，跌穿20天線(15955.28點)。科指跌穿10天線(3173.01點)。

北水南下合計淨流出8.6億元，較上日減少66.86%，淨流入金額是1月26日53.23億元後最多。北水連續第2日流出，累計流出34.56億元。南水北上合計淨流入17.42億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.63%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見15654.97點，是1月24日15412.1點後最低。收市報15703.45點，是1月23日後收市新低，當日報15353.98點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月26日。

科指曾跌最多3.66%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見3086.48點，是1月23日3047.04點後最低。收市報3098.87點，是1月22日後收市新低，當日報3035.47點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月16日。

國指曾跌最多2.79%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.59%。低見5258.11點，是1月24日5167.9點後最低。今日收市報5275.37點，是1月23日後收市新低，當日報5140.93點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月26日。

恒隆系表現

恒隆地產（0101）曾跌最多8.91%，是2022年10月26日後最大跌幅，當日跌幅為9.7%。低見9元，是1月22日8.98元後最低。今日收市報9.05元，是2004年5月18日後收市新低，當日報9.05元。

恒隆集團（0010）曾跌最多2.54%，是1月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見9.6元，是1月24日9.51元後最低。今日收市報9.6元，是1月23日後收市新低，當日報9.54元。連跌2日，累計跌0.39元，對上一次連跌2日是1月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

午後消息股表現

京東（9618）據報探討與「頭號主播」董宇輝合作可行性。收報89.55元，跌4.07%。東方甄選（1797）見52周低20.95元，收報21.65元，升0.7%。

地產項目融資白名單待落地 傳蘇州全面取消限購。

中海油服（2883）料國際業務去年佔比增4個百分點。收報7.35元，跌2.13%。

小米（1810）汽車SU7高配版上險價格36萬 市場料最終售價約25萬至37萬人幣。收報12.9元，跌3.01%。

陳啟宗退任恒隆集團、恒隆地產 董事長、執董 交棒陳文博。恒隆地產（0101）多賺3% 收入持平 均遜預期 末期息0.6元。恒隆地產曾跌最多8.91%，是2022年10月26日後最大跌幅，當日跌幅為9.7%，收跌8.4%，報9.05元，是2004年5月18日後收市新低，當日報9.05元。

恒隆集團（0010）全年多賺3% 末期息0.65元。收報9.6元，跌2.54%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）LME據報研在港建倉庫但困難重重 包括成本、中國因素。收報240元，跌2.44%。

花旗：比亞迪（1211）股價短期走勢料疲軟。比亞迪發盈喜，料去年多賺最多近87%至310億人幣。見52周低173.4元，收報177.9元，跌4.41%。

藥明康德（2359）：美法案草案內容不恰當不準確。收報56.3元，跌2.51%。

恒大物業（6666）復牌。創上市新低，見0.355元，收報0.375元，跌3.85%。

恒大汽車（0708）復牌。見52周低0.2元，收報0.239元，升4.37%。

比亞迪電子（0285）盈喜料去年多賺最多1.23倍。收報27.7元，跌4.65%。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺半成。收報11.72元，跌3.14%。

國泰（0293）歡迎香港可持續航空燃油聯盟成立。收報7.82元，跌1.76%。

馬化騰：遊戲出海是騰訊（0700）出海國際化最大希望。收報273.8元，跌2.91%。

商湯（0020）就內地AIDC營運訂新合約安排，分隔日常業務或產生的任何潛在責任。收報0.84元，跌3.45%。

智雲健康（9955）：去年全年虧損收窄，第四季首錄純利。收報5.8元，升1.93%。

煤氣（0003）與科技公司合作首創煤氣廚餘處理設備。收報5.65元，跌1.22%。

東風汽車（0489）轉讓特種車輛融資租賃公司股權，涉價11億人幣。收報3.06元，跌1.92%。

中信股份（0267）委任奚國華為董事長。收報7.36元，跌4.66%。

昊海生物科技（6826）盈喜，料去年最多賺4.3億人幣。收報34.65元，跌5.84%。

中國恒大（3333）：高等法院頒令公司清盤，續停牌。

玖龍紙業（2689）發盈喜，料上年下半年最多轉賺4億元人幣。收報3.04元，升4.83%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.12元，收報27.06元，升1.42%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見334.7元，收報334.1元，升1.21%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1127元，收報1125.5元，升1.21%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1101元，收報1101元，升0.11%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1063.6元，收報1063.6元，升0.03%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.82元，收報35.78元，升0.85%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.55元，收報1040.2元，升0%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.08元，收報17.08元，升0.83%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1109.85元，收報1109.85元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.85元，收報544.85元，升0.01%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.57元，收報4.57元，升0.79%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.65元，收報16.65元，升0.91%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.452元，收報3.452元，升1.35%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見42.6元，收報42.6元，升0.42%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見117.7元，收報117.7元，升0.68%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見120.05元，收報120.05元，升0.13%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.3元，收報163.3元，升0.03%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見0.445元，收報0.44元，升6.02%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.64元，收報0.55元，升10%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.55元，收報3.4元，跌2.86%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.27元，無升跌；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.32元，收報6.32元，無升跌；今海國際（2225）創52周高，見2.89元，收報2.89元，升4.33%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.1元，收報2.88元，升6.67%；威勝控股（3393）創52周高，見4.35元，收報4.2元，升0.48%。

破底股方面

65隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.355元，收報0.375元，跌3.85%；中駿商管（0606）低見0.435元，收報0.46元，無升跌；禹洲（1628）低見0.056元，收報0.061元，跌27.38%；中教控股（0839）低見3.89元，收報4元，跌1.48%；宇華教育（6169）低見0.39元，收報0.395元，跌10.23%；眾安在綫（6060）低見12.56元，收報12.62元，跌7.34%；京東物流（2618）低見7.11元，收報7.14元，跌4.8%；平安好醫生（1833）低見12.16元，收報12.2元，跌5.72%；冠中地產（0193）低見0.12元，收報0.131元，升0.77%；思捷環球（0330）低見0.29元，收報0.295元，跌7.81%。

106隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.6元，收報0.61元，跌4.69%；東方甄選（1797）低見20.95元，收報21.65元，升0.7%；比亞迪（1211）低見173.4元，收報177.9元，跌4.41%；恒大汽車（0708）低見0.2元，收報0.239元，升4.37%；太興（6811）低見0.78元，收報0.81元，跌2.41%；1957 & Co.（8495）低見0.195元，收報0.195元，無升跌；中芯國際（0981）低見14.34元，收報14.42元，跌6.36%；華虹半導體（1347）低見15元，收報15.02元，跌7.17%；上海復旦（1385）低見9.84元，收報10.04元，跌0.59%；中通快遞（2057）低見128.4元，收報129.4元，跌3%。

異動股

上升異動股，包括，天利控股集團（0117）收報0.38元，升46.15%；萬里印刷（8385）收報0.275元，升30.95%；寶新金融（1282）收報0.157元，升30.83%；永恒策略（0764）創上市新低，見0.035元，收報0.05元，升28.21%；長城匯理（8315）收報0.2元，升26.58%；十月稻田（9676）收報24.9元，升24.19%；宏光半導體（6908）收報0.67元，升24.07%；國富創新（0290）收報0.31元，升24%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.06元，升22.45%；ＭＩ能源（1555）收報0.039元，升21.88%；愛達利網絡（8033）收報0.149元，升21.14%。

下跌異動股，包括，融眾金融（3963）收報0.4元，跌32.2%；禹洲（1628）創上市新低，見0.056元，收報0.061元，跌27.38%；中國藝術金融（1572）收報0.13元，跌23.53%；中國新電信（8167）收報0.022元，跌21.43%；實德環球（0487）收報0.059元，跌20.27%；聖馬丁國際（0482）創上市新低，見0.037元，收報0.04元，跌20%；中國再生醫學（8158）收報0.395元，跌19.39%；興利（香港）控股（0396）收報0.03元，跌18.92%；中生北控生物科技（8247）收報0.7元，跌18.6%。

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