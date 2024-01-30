中電指，相關商譽因 EnergyAustralia於2005年及2011年作出兩宗零售業務收購而產生，減值前為84億元。按會計規定，當現金產生單位的預期可收回金額低於其賬面值，減值便會出現。考慮到2023年下半年一般金融及經濟因素和更具挑戰的市場狀況，公司進行減值測試。由於EnergyAustralia客戶業務受到不利的能源零售市場趨勢影響，尤其是供電成本上升和競爭加劇，利潤面對更大壓力。

中電解釋指，因以下因素產生不利影響，當中包括，零售利潤佔住宅供電成本結構下跌至 2.3%的低水平；澳洲經濟正經歷高通脹和高利率的時期；以及能源零售市場的競爭顯著加劇，預計激烈競爭將持續一段時間。

整體業績而言，中電指，減值前的營運盈利，預計約101億元，按年增加超過30%。總盈利在減值前，預計約125億元，當中包括約21億元的有利公平價值變動（2022年為29.79億元不利公平價值變動），反映從2022年的總盈利9.24億元強勁反彈。

中電指，2023年的強勁營運財務表現，大部分來自香港管制計劃業務的可靠貢獻，同時，中電中國業務保持強勁的財務表現、Apraava Energy 繼續展現出提高業務利潤的能力；以及 EnergyAustralia 業績在計入公平價值變動前顯示營運盈利顯著改善，從2022年重大虧

損23億元至現時接近收支平衡。

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