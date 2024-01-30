稱退休與健康情況無關

他又說，自己身體良好，因此退休與健康情況無關。他就算從恒隆董事會及非盈利機構退出，仍有其他非盈利機構及事情可做。例如以前是出差公幹，現時便可以真正外訪旅遊，亦可以有時間讀書。公司找尋接班人已有10至12年，他去年向董事會提出請辭，經歷多時認為陳文博適合接任，他便退休，之後他仍會有小的寫字樓，待公司需要他幫手時才幫。始終家族是集團大股東，在公司有很多利益，公司要做該做的事。

港年青人買不起港樓 可到南沙入市

他回憶10多年前起，在內地的論壇不時提出內房有隱憂，當時不多人聽，近日他見到兩位對內房很熟悉的朋友，形容到內地經濟在他們有生之年不會好轉。他形容:「悲觀到不得了」，聽後反之他感到很高興，認為人家淌血時，就是可能見底時，不用太過悲觀，但是今次形勢較前複雜，因此不用太進取入市。他說，集團的策略是在大城市發展，他到大灣區南沙考察時，覺得當地興旺，但未必符合集團發展策略，但相信適合其他商家。他笑說，年青人買不起香港樓，可部署到南沙買樓，若將來發了達，可請他飲茶。

陳文博說，公司發展高端項目的方向正確，方向清晰，料未來不會有大變化，現時處於保本保命階段，會是好的做法。雖然與父親一代椄棒時環境不同，但他願意接受挑戰，相信可以學到更多新的東西，反而在市況好的時候，學習機會不及目前多。集團繼2019年要興建46萬平方米商業樓面後，今年亦進入另一高峰及興建36萬平方米，在手上多工作進行時，集團已有好的基礎去應對。

集團首席財務總監趙家駒稱，今年單是在杭州恒隆廣場發展方面便要應付60億元資本開支，除此以外，如非必要將會非常謹慎。現時恒隆集團及恒隆地產的淨負債率分別為28.6%及31.9%，以租務收益為主的公司屬非常健康，會做好財務紀律。

其他報道

深圳去年貨櫃吞吐量錄得2988萬TEU 多香港一倍

中電發盈警 澳洲業務減值59億

匯豐因違反存戶保障條例 遭英倫銀行罰5.7億元

全日沽空金額減14% 比亞迪沽空金額最多

恒指收市跌373點 成交不足千億 見兩周低 恒隆地產見近19年半收市新低

星閲控股入表港交所 去年首九個月純利7097.8萬元

上交所遞表失敗 華昊中天生物醫藥轉戰港IPO 去年首九個月蝕1.3億人幣

格力年會表演者高唱：「我媽就是董明珠」 內地網民質疑是否搞個人崇拜

SOGO啟德「The Twins雙子匯」料今年9月開幕

第四範式：專注發展決策式AI 推「範生態」服務更多企業

啄木鳥維修國際 2023年首九個月賺1.02億元

京東據報探討與「頭號主播」董宇輝合作可行性

特許公認會計師公會料本財政年度赤字為1220億元