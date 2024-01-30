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陳啟宗交棒  稱目前是「保本保命」的時候 建議年青人可到南沙買樓

恒隆地產（101）及母公司恒隆集團（0010）宣布高層交棒計劃，董事長陳啟宗將交棒，由兒子即副董事長陳文博接任董事長職務。陳啟宗說，他早已對兒子授以錦囊，今日没有更多錦囊可授。現時要面對的是世界變得很快，今日是保本、保命及非大發展的時候，未來外圍較困難。目前集團在財務及風險管理既上軌道，不用太擔心下，最重要不犯大的資本開支錯誤，今日要做大發展是危險的。恒隆是低負債的，但仍要小心為上。

稱退休與健康情況無關

他又說，自己身體良好，因此退休與健康情況無關。他就算從恒隆董事會及非盈利機構退出，仍有其他非盈利機構及事情可做。例如以前是出差公幹，現時便可以真正外訪旅遊，亦可以有時間讀書。公司找尋接班人已有10至12年，他去年向董事會提出請辭，經歷多時認為陳文博適合接任，他便退休，之後他仍會有小的寫字樓，待公司需要他幫手時才幫。始終家族是集團大股東，在公司有很多利益，公司要做該做的事。

港年青人買不起港樓 可到南沙入市

他回憶10多年前起，在內地的論壇不時提出內房有隱憂，當時不多人聽，近日他見到兩位對內房很熟悉的朋友，形容到內地經濟在他們有生之年不會好轉。他形容:「悲觀到不得了」，聽後反之他感到很高興，認為人家淌血時，就是可能見底時，不用太過悲觀，但是今次形勢較前複雜，因此不用太進取入市。他說，集團的策略是在大城市發展，他到大灣區南沙考察時，覺得當地興旺，但未必符合集團發展策略，但相信適合其他商家。他笑說，年青人買不起香港樓，可部署到南沙買樓，若將來發了達，可請他飲茶。

陳文博說，公司發展高端項目的方向正確，方向清晰，料未來不會有大變化，現時處於保本保命階段，會是好的做法。雖然與父親一代椄棒時環境不同，但他願意接受挑戰，相信可以學到更多新的東西，反而在市況好的時候，學習機會不及目前多。集團繼2019年要興建46萬平方米商業樓面後，今年亦進入另一高峰及興建36萬平方米，在手上多工作進行時，集團已有好的基礎去應對。

集團首席財務總監趙家駒稱，今年單是在杭州恒隆廣場發展方面便要應付60億元資本開支，除此以外，如非必要將會非常謹慎。現時恒隆集團及恒隆地產的淨負債率分別為28.6%及31.9%，以租務收益為主的公司屬非常健康，會做好財務紀律。

 

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