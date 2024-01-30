陳家朗認為，自恒大去年的重組計劃告吹後，恒大被強制清盤的結局已屬預料之內，集團在可見的將來都難以順利推進一個新的重組方案，因此提早落實清盤未必是一件壞事，或至少可以避免資產繼續貶值，以保障最終回收價值。

在發出清盤令後，法院於同日委任安邁（Alvarez & Marsal）為清盤人，負責召開債權人會議及進行資產處置。換言之，除非恒大提出上訴，或者清盤人因集團經營表現有改善或有白武士等原因而再次提出債務重組的可行性，否則未來將不會再有重組方案。

目前來看，清盤人能否從恒大的境外資產中找出最大價值，將會是決定債券回收價值的關鍵。因此，清盤人的能力非常重要，而安邁是一間在相關大型企業破產重組或清盤中具有一定經驗的企業諮詢公司，曾負責包括雷曼兄弟、瑞幸咖啡等清盤項目，同時亦是債權人小組心儀的清盤人人選。

另一方面，在2021年香港與內地簽署相互認可破產程序的協議後，理論上香港清盤人有權向內地法院申請認可在香港的清盤程序。參考海航集團的例子，香港法院曾經承認由海南法院頒布的重組命令。陳家朗指出，即使獲境內法院認可，但清盤人能否真正伸手至境內市場，並接管由中國恒大持有的境內資產？考慮到恒大的規模及影響力，仍然存在一定難度。

不過，目前由中國恒大持有最具價值的依然是境外資產，包括上市的恒大汽車和恒大物業股份，以及出售恒騰網絡的應收款等；相反，集團的境內資產大多經過子公司恒大地產持有，但後者同樣陷入債務深淵，去年7月由德勤提供的清算分析中，恒大地產的無抵押債權人預計回收率亦不足5%，因此不太可能有剩餘價值還給母公司中國恒大。

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