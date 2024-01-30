會財局於文件中提到，料下個財年出現赤字原因為考慮到市場的持續不確定性，而出現入不敷支。文件指出，由香港核數師進行審計的上市公司 平均審計費用呈負增長，徵費收入估計維持在每年約1.3 億元水平，不足以應付每年約 2.5 億元或以上的營運開支 。

會財局續指，當2019年種子資金全數用完後，非上市實體核數師規管職能的唯一收入來源會是執業證書及執業單位註冊申請費用，但因執業會計師及執業單位的數目預期未來大致相若，料費用收入估計維持在每年約4400萬元水平， 不足以應付每年約1.4億元或以上的營運開支 。

另外，會財局料2023至2024年度最新預測的收入為 2.11億元，較核准預算的 2.63億元少5200萬元或19.7%，其收入減少的主要原因是實際市場成交額，以及所需動用的2019 年種子資金少於預期；而2024至2025年的預算總收入約為2.37億元，較本財年收入最新預測多2520萬元或11.92%，會財局解釋指，因去年10月1日起就申請執業證書和執業單位註冊以及續期收取費用所帶動。

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