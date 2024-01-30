和黃醫藥（0013）宣布，愛優特(ELUNATE，呋喹替尼/fruquintinib)取得香港藥劑業及毒藥管理局批准在香港註冊使用，用於治療經治的成人轉移性結直腸癌患者。
愛優特是血管內皮生長因子受體(VEGFR)1、2和3的選擇性口服抑制劑，VEGFR抑制劑在抑制腫瘤的血管生成中起到了至關重要的作用。
政府於去年 10 月公布新的新藥審批機制，此次呋喹替尼獲批成為該「1+」機制下首個獲批在港註冊使用的藥物。
呋喹替尼此次獲批用於治療既往接受過氟尿嘧啶類、奧沙利鉑和伊立替康為基礎的化療，以及既往接受過或不適合接受抗血管內皮生長因子(VEGF)治療、抗表皮生長因子受體(EGFR)治療(RAS 野生型)的轉移性結直腸癌患者。
和黃醫藥執行副總裁兼首席運營官安凱倫表示，公司欣然看到簡化的新藥註冊流程，彰顯特區政府對於加快患者獲得新療法的效率和決心。隨着公司更多用於其他癌症類型和免疫性疾病的候選藥物管線持續推進，期待為香港的患者帶來更多新的療法。
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