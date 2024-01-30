與恒大早早種下孽緣的香櫞指，市場對中國經濟信心降到最低點之際，恒大就這樣沒了。本港媒體早前一篇有關法院不允許其向恒大首席財務官提出質詢的評論甚為精闢。事後看來，如果法庭允許香櫞創始人Andrew Edward Left在庭審時傳召恒大的代表接受質詢，並做出不同裁決，恒大的敗局會否不一樣。

事實上，香櫞亦憑沽空恒大在港一鳴驚人，事關香櫞在2012年對恒大發表沽空報告後，香櫞警告投資者恒大日益增長的財務風險，並表示「恒大結局已經註定，不能確定的只是時間而已。」

其後，恒大為反擊報告，不惜高調召開投資者會議，時任恒大執行董事兼副總裁賴立新更親自攜同律師就香櫞的報告前往香港警務處報案，加上當時沽空港股的報告盛行，惹來熱議。

隨後，2014年本港證監會更出手，指香櫞發表報告質疑恒大賬目的美國研究公司Citron Research主管Andrew Edward Left，或已犯有失當行為，要求市場失當行為審裁處進行研訊程序，事件更是本港首宗沽空機構被提控個案。

市場失當行為審裁處2016年更裁定，禁止香櫞創辦人Left在港買賣證券5年，同時要交出交易獲利的160萬元。

事隔12年後，雖然禁入香港市場五年的命令已完，但隨著恒大爆煲清盤、主席許家印被捕等，香櫞研究當年的報告亦不時被傳媒重新報導。

然而比恒大爆煲更早，這家沽空機構在2021年已公布決定不再發沽空報告，停止沽空研究。

此後，市場再無許家印的恒大，亦再無香櫞的沽空報告，真正兩忘煙水裡。