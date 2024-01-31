道瓊斯工業平均指數收漲133點，升幅0.35%，報38467點。標普500指數收跌2點，跌幅0.07%，報4924點。納斯達克綜合指數收跌118點，或0.76%，報15509點。

高盛升1.6%，報386.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而波音跌2.3%，報200.44元，拖累道指31點。

科技股方面，蘋果收市報188.04元，跌1.92%，谷歌母公司Alphabet收市報151.46元，跌1.33%，亞馬遜收市報159元，跌1.4%，Facebook收市報400.06元，跌0.23%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報485點。德國DAX指數收漲0.19%，報16972點；法國CAC 40指數漲0.48%，報7677點；英國富時100指數收漲0.44%，報7666點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.26%，報5565點。

美國2年期債息曾升最多1.58%，是1月26日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見4.3861厘，是1月25日4.4067厘後最高。收市報4.3345厘，是1月26日後收市新高，當日報4.3489厘。收報4.3345厘，升0.38%。

美國10年期債息曾跌最多1.03%，是1月29日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見4.0319厘，是1月16日3.9748厘後最低。收市報4.0319厘，是1月15日後收市新低，當日報3.939厘。收報4.0319厘，跌1.03%。連跌2日，累計跌0.1055厘，對上一次連跌2日是1月22日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾窄至31.942基點，是1月11日36.944基點後最窄。收市報30.467基點，是1月10日後收市最窄，當日報33.389基點。連續3日收窄，累計12.569基點，對上一次連跌3日是2023年12月6日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至136.879基點，是1月18日141.336基點後最闊。收市報133.645基點，是1月15日後收市最闊，當日報144.027基點。連跌2日，累計10.681基點，對上一次連跌2日是1月22日。

道指曾升最多0.43%，是1月29日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見38497.39點，創紀錄新高，收報38467.31元，升0.35%，創收市價計新高。連升4日，累計升660.92點，對上一次連升4日是2023年12月12日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月9日。

標指曾跌最多0.24%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為0.26%。低見4916.27點，是1月29日4887.4點後最低。收市報4924.97點，是1月26日後收市新低，當日報4890.97點。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.92%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見15484.67點，是1月29日15449.87點後最低。收市報15509.9點，是1月26日後收市新低，當日報15455.36點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月24日。

金龍指數曾跌最多2.39%，是1月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見5557.66點，是1月22日5311.61點後最低。收市報5565.14點，是1月22日後收市新低，當日報5416.64點。連跌4日，累計跌220.79點，對上一次連跌4日是1月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月25日。

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