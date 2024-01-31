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港股ADR跌9點 夜期低水1點 美期亞股個別發展

美股個別發展，港股ADR跌9點或0.06%，報15693點，即月恒指夜期跌31點，報15702點，夜期低水1點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報272.81元；阿里巴巴（9988）跌0.68%，折合報70.67元；美團（3690）跌0.61%，折合報65元；匯控（0005）升1.58%，折合報62.32元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.63元。

道期現升0.033%；標期現跌0.35%；納期現跌0.75%。日本東證指數現升0.03%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.33%。

VIX指數隔晚跌2.13%或0.29點，報13.31點。

紐油現升0.2%或0.16美元，報77.98美元；布油現升0.57%或0.46美元，報82.87美元；金價現升0%或0.18美元，報2037.19美元；LME 銅期貨隔晚升0.66%或57美元，報8615美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0038厘，報4.0357厘。

今日焦點股份可留意：

HPC HOLDINGS（1742）最快今日公布業績。

鞍鋼（0347）受弱市影響發盈警，料去年全年虧損逾33億人幣。

東航（0670）發盈警預告繼續虧損，但按年最少大減近八成。

金隅集團（2009）盈警料2023年凈利潤最多跌98%。

贛鋒鋰業（1772）盈警，預計去年凈利潤最多跌近八成。

和黃醫藥（0013）呋喹替尼獲批港使用，「1+」生效後首隻。和黃醫藥：治療結直腸癌藥獲港批准使用。

「Ken Sir」呂宇健低市價45%增持hmvod（8103）近4%，持股升至19.3%。

中電（0002）發盈警，澳洲業務減值59億。

匯豐因違反存戶保障條例，遭英倫銀行罰5.7億元。

 

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