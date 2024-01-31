moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開51點 下試10天線 科指跌0.27%

恒指今早低開51點或0.33%，報15652點，大市成交金額17億元；國指今早低開6點或0.13%，報5268點。恒生科技指數開市報3090點，跌0.27%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.09%，下跌為6.38%，無升跌為88.51%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、平保（2318）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，36隻下跌，20隻無升跌。招商銀行（3968）升1.93%，報29.05元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.44%，報51.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，16隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.05元，升1.67%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報51.65元，跌4.44%。

恒指下試10天線(15651.24點)。科指續低於10天線(3166.05點)。

HPC HOLDINGS（1742）最快今日公布業績。無成交，報0.039元。

鞍鋼（0347）受弱市影響發盈警，料去年全年虧損逾33億人幣。無成交，報1.31元。

東航（0670）發盈警預告繼續虧損，但按年最少大減近八成。開市報1.99元，無升跌。

金隅集團（2009）盈警料2023年凈利潤最多跌98%。開市報0.62元，無升跌。

贛鋒鋰業（1772）盈警，預計去年凈利潤最多跌近八成。見52周低21.9元，開市報21.9元，跌0.45%。

和黃醫藥（0013）呋喹替尼獲批港使用，「1+」生效後首隻。和黃醫藥：治療結直腸癌藥獲港批准使用。開市報20.7元，升3.24%。

「Ken Sir」呂宇健低市價45%增持hmvod（8103）近4%，持股升至19.3%。無成交，報0.92元。

中電（0002）發盈警，澳洲業務減值59億。開市報61.55元，升0.08%。

匯豐因違反存戶保障條例，遭英倫銀行罰5.7億元。匯控（0005）開市報61.6元，升0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.249元，開市報0.249元，無升跌；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升4.65%；今海國際（2225）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升0.35%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.8元，開市報7.76元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括康希諾生物（6185）低見16.6元，開市報16.6元，跌1.66%；榮昌生物（9995）低見17元，開市報17元，跌1.05%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，華虹半導體（1347）低見14.98元，開市報14.98元，跌0.27%；中通快遞（2057）低見127.4元，開市報127.4元，跌1.55%；閱文（0772）低見23.3元，開市報23.3元，跌0.43%；恒隆地產（0101）低見8.86元，開市報8.86元，跌2.1%；中升（0881）低見13.34元，開市報13.34元，跌3.47%；雅士利國際（1230）無成交，報#N/A N/A元；晨鳴紙業（1812）低見1.62元，開市報1.62元，跌2.41%；伊泰（3948）無成交，報#N/A N/A元；建滔集團（0148）低見14.04元，開市報14.04元，跌1.13%；粵海投資（0270）低見4.69元，開市報4.69元，跌1.68%。

異動股

上升異動股，包括，智美體育（1661）開市報0.069元，升15%；龍皇集團（8493）開市報0.27元，升14.89%；中國新電信（8167）開市報0.025元，升13.64%；信懇智能（1967）開市報0.295元，升11.32%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.155元，升10.71%；鈞濠集團（0115）開市報0.134元，升9.84%；新時代能源（0166）開市報0.075元，升7.14%；花樣年（1777）開市報0.046元，升6.98%；洛陽玻璃（1108）開市報4.4元，升6.8%。

下跌異動股，包括，壽康集團（0575）開市報0.49元，跌14.04%；德康農牧（2419）開市報47元，跌11.99%；新耀萊（0970）開市報2.4元，跌9.09%；華能國電（0902）開市報4.17元，跌7.33%；天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；大唐發電（0991）開市報1.16元，跌5.69%；美東汽車（1268）見52周低2.7元，開市報2.7元，跌5.26%；舜宇（2382）開市報51.65元，跌4.44%。

其他報道

Alphabet 第四季核心搜索廣告業務收入遜預期

AMD首季收入預測低過預期

港股ADR跌9點 夜期低水1點 美期亞股個別發展

道指升133點 再創即市及收市紀錄新高 金龍指數連跌4日

北水增持中國鐵塔 減持京基金融國際