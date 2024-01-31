恒指今早低開51點或0.33%，報15652點，大市成交金額17億元；國指今早低開6點或0.13%，報5268點。恒生科技指數開市報3090點，跌0.27%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.09%，下跌為6.38%，無升跌為88.51%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、平保（2318）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，36隻下跌，20隻無升跌。招商銀行（3968）升1.93%，報29.05元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.44%，報51.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，16隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.05元，升1.67%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報51.65元，跌4.44%。
恒指下試10天線(15651.24點)。科指續低於10天線(3166.05點)。
HPC HOLDINGS（1742）最快今日公布業績。無成交，報0.039元。
鞍鋼（0347）受弱市影響發盈警，料去年全年虧損逾33億人幣。無成交，報1.31元。
東航（0670）發盈警預告繼續虧損，但按年最少大減近八成。開市報1.99元，無升跌。
金隅集團（2009）盈警料2023年凈利潤最多跌98%。開市報0.62元，無升跌。
贛鋒鋰業（1772）盈警，預計去年凈利潤最多跌近八成。見52周低21.9元，開市報21.9元，跌0.45%。
和黃醫藥（0013）呋喹替尼獲批港使用，「1+」生效後首隻。和黃醫藥：治療結直腸癌藥獲港批准使用。開市報20.7元，升3.24%。
「Ken Sir」呂宇健低市價45%增持hmvod（8103）近4%，持股升至19.3%。無成交，報0.92元。
中電（0002）發盈警，澳洲業務減值59億。開市報61.55元，升0.08%。
匯豐因違反存戶保障條例，遭英倫銀行罰5.7億元。匯控（0005）開市報61.6元，升0.41%。
破頂股包括，萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.249元，開市報0.249元，無升跌；數字王國（0547）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升4.65%；今海國際（2225）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升0.35%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.8元，開市報7.76元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括康希諾生物（6185）低見16.6元，開市報16.6元，跌1.66%；榮昌生物（9995）低見17元，開市報17元，跌1.05%。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，華虹半導體（1347）低見14.98元，開市報14.98元，跌0.27%；中通快遞（2057）低見127.4元，開市報127.4元，跌1.55%；閱文（0772）低見23.3元，開市報23.3元，跌0.43%；恒隆地產（0101）低見8.86元，開市報8.86元，跌2.1%；中升（0881）低見13.34元，開市報13.34元，跌3.47%；雅士利國際（1230）無成交，報#N/A N/A元；晨鳴紙業（1812）低見1.62元，開市報1.62元，跌2.41%；伊泰（3948）無成交，報#N/A N/A元；建滔集團（0148）低見14.04元，開市報14.04元，跌1.13%；粵海投資（0270）低見4.69元，開市報4.69元，跌1.68%。
異動股
上升異動股，包括，智美體育（1661）開市報0.069元，升15%；龍皇集團（8493）開市報0.27元，升14.89%；中國新電信（8167）開市報0.025元，升13.64%；信懇智能（1967）開市報0.295元，升11.32%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.155元，升10.71%；鈞濠集團（0115）開市報0.134元，升9.84%；新時代能源（0166）開市報0.075元，升7.14%；花樣年（1777）開市報0.046元，升6.98%；洛陽玻璃（1108）開市報4.4元，升6.8%。
下跌異動股，包括，壽康集團（0575）開市報0.49元，跌14.04%；德康農牧（2419）開市報47元，跌11.99%；新耀萊（0970）開市報2.4元，跌9.09%；華能國電（0902）開市報4.17元，跌7.33%；天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；大唐發電（0991）開市報1.16元，跌5.69%；美東汽車（1268）見52周低2.7元，開市報2.7元，跌5.26%；舜宇（2382）開市報51.65元，跌4.44%。
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