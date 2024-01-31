恒指今早低開51點或0.33%，報15652點，大市成交金額17億元；國指今早低開6點或0.13%，報5268點。恒生科技指數開市報3090點，跌0.27%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.09%，下跌為6.38%，無升跌為88.51%。