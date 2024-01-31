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內地1月製造業PMI止跌升至49.2 遜預期 連續第4個月低於50

國統局公布，中國1月製造業採購經理指數(PMI)，終止連續3個月下跌，但連續第4個月低於50，1月PMI報49.2，低過預期的49.3，12月為49，但仍低於11月的49.4。國家統計局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀指，經濟景氣水準回升。分類指數顯示，新訂單指數、生產指數回升，顯示市場需求改善，但原料庫存指數、從業人員指數下跌，連同新訂單指數，三者均低於50。其他相關指標方面，出廠價格指標由上月跌至47，是6月後新低，當月報43.9；新出口訂單升至47.2，9月後高，當月報47.8；生產經營活動預期由55.9跌至54。

非製造業商務活動指數連升第2個月，從上月的50.4上升至50.7，高過預期的50.6，亦為9月後最高，當月報51.7。1月份綜合產出指數從上月的50.3上升至50.9，是9月後高，當月報52。

解讀全文如下

一、製造業採購經理指數回升

1月份，製造業PMI小幅回升至49.2%，景氣水準有所改善。

（一）生產指數擴張加快。 生產指數為51.3%，較上月上升1.1個百分點，升至近4個月以來的高點。 從業界來看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、醫藥等產業生產指數位於53.0%以上，相關產業生產擴張較快；化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑膠製品及 非金屬礦物製品等產業生產指數位於收縮區間，企業生產活動放緩。

（二）新訂單指數有所回升。 新訂單指數為49.0%，較上月上升0.3個百分點，其中反映外部需求的新出口訂單指數比上月上升1.4個百分點，市場內外需求景氣度有所改善。 從重點產業來看，裝備製造業、高技術製造業和消費品產業新訂單指數分別為50.3%、50.2%和50.3%，均位於臨界點以上；高耗能產業新訂單指數為47.0%，繼續位於臨界 點以下，市場需求仍顯不足。

（三）大型企業PMI升至擴張區間。 大型企業PMI為50.4%，較上月上升0.4個百分點，景氣水準回升，調查結果顯示，超過七成的大型企業產能利用率達到或超過80.0%，企業產能釋放較快；中型企業PMI為48.9% ，比上月上升0.2個百分點，景氣水準有所改善；小型企業PMI為47.2%，較上月下降0.1個百分點，景氣水準較低。

（四）企業預期基本穩定。 受春節假期臨近及部分產業進入傳統生產淡季影響，生產經營活動預期指數為54.0%，繼續位於擴張區間，企業對未來市場發展信心整體穩定。 從業界來看，醫藥、專用設備、汽車、鐵路船舶航太設備等產業生產經營活動預期指數位於56.0%以上較高景氣區間，企業對近期市場發展預期較為樂觀。

二、非製造業商務活動指數擴張已加快

1月份，非製造業商務活動指數為50.7%，較上月上升0.3個百分點，非製造業延續平穩擴張趨勢。

（一）服務業商務活動指數升至擴張區間。 服務業商務活動指數為50.1%，較上月上升0.8個百分點，景氣水準有所回升。 從業界來看，調查的21個產業中有13個位於擴張區間，比上月增加4個，服務業景氣面擴大。 在節慶效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售、道路運輸、航空運輸、餐飲等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所回升；鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動 指數均位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量成長較快。 同時，資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低位運行，景氣水準偏弱。 從市場預期來看，業務活動預期指數為59.3%，與上月基本持平，繼續位於較高景氣區間，服務業企業對市場發展前景信心穩定。

（二）建築業商務活動指數有所下降。 受冬季低溫天氣及春節假日接近等因素影響，建築業進入施工淡季，商務活動指數為53.9%，較上月下降3.0個百分點。 從市場預期來看，業務活動預期指數為61.9%，持續位於高位景氣區間，顯示建築業企業對市場發展信心較強。

三、綜合PMI產出指數持續擴張

1月份，綜合PMI產出指數為50.9%，較上月上升0.6個百分點，顯示我國企業生產經營活動持續維持擴張。 構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為51.3%及50.7%。

 

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