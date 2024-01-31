港元現報7.8178元升值2點子，曾貶值最多7點子，報7.8187元，亦曾升值最多13點子，報7.8167元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升71.5點子至5.12536%，是2023年12月29日後最高；1星期HIBOR升7.29點子至4.32321%，是1月22日後最高；2星期HIBOR升3.16點子至4.40786%，是1月23日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.70839%；6個月期HIBOR跌0.23點子至4.70952%；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.7081%。

美元指數現報103.618升值0.221點或0.21%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44708%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8467%，終止連續3日擴闊，利差是2024年1月24日後最窄，當日差距為-0.8036%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2024年1月23日，當日利差報-0.6967%。

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