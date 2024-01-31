內地PMI連續第4個月低於50，且出廠價格見半年低，生產經營活動預期下跌，似乎通縮及經濟前景仍有壓力，加上美國商務部長稱中國製電動車構成國安等風險，中美前景仍有風險，此外，美科技股績後下跌拖累中資科技股，三項因素對相關股份構成沽壓，上證下試2800點關，恒指亦曾跌穿15500點。