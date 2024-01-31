內地PMI連續第4個月低於50，且出廠價格見半年低，生產經營活動預期下跌，似乎通縮及經濟前景仍有壓力，加上美國商務部長稱中國製電動車構成國安等風險，中美前景仍有風險，此外，美科技股績後下跌拖累中資科技股，三項因素對相關股份構成沽壓，上證下試2800點關，恒指亦曾跌穿15500點。
恒指今早低開51點，高位升40點，低位跌238點，高低波幅279點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.02%，下跌為33.22%，無升跌為50.74%。
恒指半日跌159點或1.01%，報15544點，大市成交金額490億元；國指跌55點或1.05%，報5220點。恒生科技指數收報3035點，跌2.05%。
藍籌股成交金額212.81億元，佔大市成交43.43%；科指成份股成交金額91.55億元，佔大市成交18.68%；國指成份股成交金額163.61億元，佔大市成交33.38%。
24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.44%，至95.75億元，佔大市成交19.51%。牛熊證成交金額45.34億元，減少4.57%；窩輪成交金額50.4億元，減少24.85%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。平保（2318）、中海油（0883）、神華（1088） 貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，65隻下跌，6隻無升跌。神華（1088） 升2.59%，收報29.7元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌9.81%，收報48.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報22.8元，升5.31%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低48.35元，收報48.75元，跌9.81%。
恒指跌穿10天線(15640.45點)。科指續低於10天線(3160.54點)。
北水南下合計淨流入8.38億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入7.41億元人民幣，較上日減少57.47%，連續第2日流入，累計流入24.83億元。
美國商務部長：中國製電動車構成國安等風險。電動車股下跌，吉利（0175）收報7.46元，跌0.27%。比亞迪（1211）收報175.4元，跌1.41%。小鵬（9868）收報32.95元，跌4.22%。理想汽車（2015）收報107.6元，無升跌。蔚來（9866）創上市新低，見44元，收報44.15元，跌5.86%。零跑（9863）收報20.6元，跌7.62%。
重慶市通過房地產融資協調機制 梳理出首批「白名單」項目。中海外（0688）收報11.86元，跌0.84%。龍湖（0960）收報8.63元，跌2.6%。華潤置地（1109）收報23.75元，跌1.45%。碧桂園（2007）收報0.64元，跌3.03%。
HPC HOLDINGS（1742）最快今日公布業績。收報0.039元，無升跌。
鞍鋼（0347）受弱市影響發盈警，料去年全年虧損逾33億人幣。收報1.29元，跌1.53%。
東航（0670）發盈警預告繼續虧損，但按年最少大減近八成。收報1.98元，跌0.5%。
金隅集團（2009）盈警料2023年凈利潤最多跌98%。收報0.61元，跌1.61%。
贛鋒鋰業（1772）盈警，預計去年凈利潤最多跌近八成。見52周低20.55元，收報21.15元，跌3.86%。
和黃醫藥（0013）呋喹替尼獲批港使用，「1+」生效後首隻。收報20.05元，無升跌。
「Ken Sir」呂宇健低市價45%增持hmvod（8103）近4%，持股升至19.3%。收報0.93元，升1.09%。
中電（0002）發盈警，澳洲業務減值59億。收報62.25元，升1.22%。
匯豐因違反存戶保障條例，遭英倫銀行罰5.7億元。匯控（0005）收報61.15元，跌0.33%。
破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8676.7元，收報8676.7元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.7元，收報1040.4元，升0.02%；知行汽車（1274）創上市新高，見54.35元，收報54.35元，升6.88%；神華（1088） 創52周高，見30.15元，收報29.7元，升2.59%；萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.16元，收報0.182元，跌26.91%；國富創新（0290）創52周高，見0.33元，收報0.28元，跌9.68%；數字王國（0547）創52周高，見0.48元，收報0.46元，升6.98%；中國秦發（0866）創52周高，見0.465元，收報0.435元，跌1.14%；今海國際（2225）創52周高，見2.9元，收報2.67元，跌7.61%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.28元，收報3.17元，升10.07%。
破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見30.15元，收報29.7元，升2.59%。
58隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見0.79元，收報0.88元，無升跌；海通證券（6837）低見3.54元，收報3.62元，跌2.43%；蔚來（9866）低見44元，收報44.15元，跌5.86%；九毛九（9922）低見4.62元，收報4.7元，跌2.69%；呷哺呷哺（0520）低見1.98元，收報2.01元，跌2.43%；眾安在綫（6060）低見12.24元，收報12.38元，跌1.9%；京東物流（2618）低見7.01元，收報7.1元，跌0.56%；平安好醫生（1833）低見11.8元，收報11.8元，跌3.28%；商湯（0020）低見0.81元，收報0.81元，跌3.57%；萬國數據（9698）低見5.21元，收報5.29元，跌1.31%。
122隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.39元，收報2.44元，跌0.81%；鴻騰（6088）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；丘鈦（1478）低見2.7元，收報2.79元，跌4.12%；舜宇（2382）低見48.35元，收報48.75元，跌9.81%；信利國際（0732）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；信德（0242）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；長城汽車（2333）低見7.6元，收報7.84元，跌1.63%；五菱（0305）低見0.315元，收報0.315元，跌5.97%；莎莎國際（0178）低見0.8元，收報0.81元，跌4.71%；新世界發展（0017）低見9.63元，收報9.72元，跌2.61%。
異動股
上升異動股，包括，龍皇集團（8493）收報0.33元，升40.43%；中國再生醫學（8158）收報0.48元，升21.52%；京基金融國際（1468）收報0.64元，升20.75%；威高國際（1173）收報0.06元，升20%；志道國際（1220）收報0.077元，升16.67%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.102元，收報0.13元，升16.07%；中亞烯谷集團（0063）收報0.104元，升15.56%；禹洲（1628）收報0.07元，升14.75%；東方（0018）收報0.44元，升14.29%。
下跌異動股，包括，萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.16元，收報0.182元，跌26.91%；萬里印刷（8385）收報0.209元，跌24%；德銀天下（2418）收報1.49元，跌23.59%；富銀融資股份（8452）收報0.244元，跌22.54%；NEXION TECH（8420）收報0.025元，跌21.88%；嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.025元，收報0.025元，跌19.35%；勵時集團（1327）收報0.071元，跌18.39%；高維科技（2086）見52周低0.5元，收報0.5元，跌18.03%；中國海洋發展（8047）收報0.06元，跌17.81%；未來世界控股（0572）收報0.84元，跌17.65%；福晟國際（0627）收報0.5元，跌16.67%。
其他報道
港元拆息個別發展 隔夜息升穿5厘創1個月高 1個月HIBOR轉跌
花旗：美上調對華關稅沒影響 因多數出口商已將生產線轉移至東協
馬化騰同款紅色毛衣 網上僅售79.9元人幣 網民：小馬哥也消費降級？
內地1月製造業PMI止跌升至49.2 遜預期 連續第4個月低於50