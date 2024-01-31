有立法會議員問到，如何回應社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金訴求，許正宇回覆，財政司司長已指示金管局與積金局就此進行研究，作為第一步，政府計劃未來先在其發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

許正宇續稱，金管局及積金局已就撥出一定比例的政府綠色債券優先供強積金基金投資建立機制，並會適用於將來發行的政府基建債券。這項安排讓強積金基金管理人在管理投資組合時可考慮更多具穩健回報的投資選項。

他又指，有關提供穩健回報且手續費低的強積金基金的研究正持續進行中，並會考慮不斷發展的市場趨勢，包括一些低風險的強積金基金近期在利率正常化的環境下賺取高於同期通脹率的回報，滿足計劃成員對穩健回報的訴求。

其他報道

恒指半日跌159點 科指跌2% 舜宇跌9% 北水轉流入

機組人員舊制服升級再造 HK Express售環保小熊公仔及旅行布袋

PayMe推派利是AR遊戲 搶高達888元萬用券

港元拆息個別發展 隔夜息升穿5厘創1個月高 1個月HIBOR轉跌

微軟第二季收入增18% Azure雲服務收入增30%

三星利潤連續四季下降 晶片業務虧損

美國商務部長：中國製電動車構成國安等風險

花旗：美上調對華關稅沒影響 因多數出口商已將生產線轉移至東協

馬化騰同款紅色毛衣 網上僅售79.9元人幣 網民：小馬哥也消費降級？

內地1月製造業PMI止跌升至49.2 遜預期 連續第4個月低於50

重慶市通過房地產融資協調機制 梳理出首批「白名單」項目

恒指低開51點 下試10天線 科指跌0.27%

Alphabet 第四季核心搜索廣告業務收入遜預期

AMD首季收入預測低過預期

港股ADR跌9點 夜期低水1點 美期亞股個別發展

道指升133點 再創即市及收市紀錄新高 金龍指數連跌4日

北水增持中國鐵塔 減持京基金融國際