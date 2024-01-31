林紹波表示，重建之路非一帆風順，最近的航班取消事件就是挫折之一，公司低估了應對香港季節性流感高峰期間發病率上升所需的飛行員人數。

另外，據香港電台報道，國泰於農曆新年假期試行新特別飛行津貼，在2月7日至18日期間，向合資格機師提供特別津貼，以日常平均飛行時數為基準的薪酬15%、25%或30%作為獎勵。

國泰發言人回覆本報查詢，將於農曆年假期試行一項新的特別飛行津貼，以感謝機師克盡己職，於節假期間謹守崗位，公司將收集機師同事的意見，並檢討是否將此項津貼擴展至其他節假。

國泰已採取一系列的特別措施，包括大量增加候命機師數目，以確保顧客順利出行。

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