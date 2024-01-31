展望及後，阮國恒指信貸風險環境具挑戰性，內房問題未完全解決，特定分類貸款比率有上升壓力。不過香港銀行業面對高槓桿內房的風險敞口很低，過去已有大量工作，相關風險是能夠管理。他又指，銀行盈利能力強，有能力吸收處理，認為問題不大。

本港銀行第三季特定分類貸款比率為1.61%，阮國恒指初步顯示第四季與第三季相約，而75%特定分類貸款已作撥備，已計入銀行損益表，對銀行不會再有太大影響，加上其餘25%則有抵押品，整體撥備覆蓋率有145%。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，除了銀行向恒大貸款等直接風險敞口，客戶從銀行購買高槓桿內房債的金額不大，主要為高淨值客戶，零售客很少。他又指，銀行持有恒大資產不多，亦有抵押品等風險減緩措施，例如有抵押品支持，有清盤程序會有優先。

陳景宏指，銀行內房貸款持有抵押品的比例頗高，信貸環境在第四季具挑戰性，當局與銀行溝通，要求資產負債表保持良好，包括核銷、出售相關貸款，有不錯成效，因此第四季特定分類貸款可保持與第三季相約，增幅與當局最初估計的水平有相當大差異。

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