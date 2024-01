全城都熱烈討論盛事經濟同Taylor Swift,應該沒有多人留意,全球最大私募股權公司 Blackstone去年12月發布的一段「Taylor Swift主題」慶祝video,高層好聲音唱:“It's the alternatives era. We buy assets then we make em' better.” 證明40秒都可以好似盛事,都可以好繽紛的。