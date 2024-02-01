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聯儲局維持息口不變 鮑威爾：不太可能在3月減息

聯儲局一如預期維持息口不變，重申每月將最多縮表950億美元，同時又暗示對減息持開放態度，但不一定馬上採取行動。不過，主席鮑威爾於會後表示，認為聯儲局不太可能在3月減息，認為政策利率可能處於周期峰值，今年某個時候放鬆政策將是合適的，但準備好在適當的情況下在更長時間內維持利率不變，計劃3月份開始深入討論資產負債表問題。

鮑威爾表示，「根據今天的會議，我想告訴你們，我認為，委員會在3月會議之前不太可能達到一定程度的信心」。承認，近幾個月在通脹方面取得顯著進展，但強調，需要看到「更多」數據證實這一下降趨勢。

鮑威爾表示，「我們認為，我們的政策利率可能在本輪緊縮周期中達到峰值，如果經濟大體上按預期發展，那麼在今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當的」，「如果合適的話，我們準備在更長的時間內維持聯邦基金利率在當前的目標範圍」。他又指，聯儲局官員計劃在3月的會議上就資產負債表展開深入討論。

聯儲局利率聲明方面，在最新的聲明中剔除了關於可能加息的語句，對未來的政策路徑做出了更加中性的評估。

聲明稱，「委員會判斷實現就業和通脹目標的風險正在朝著更平衡的方向發展，在考慮對聯邦基金利率目標區間進行任何調整時，委員會將仔細評估即將公布的數據、不斷變化的前景以及風險平衡情況」。

聲明亦指，「委員會預計，在對通脹持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

經濟活動表述方面，在第四季度美國經濟增長超預期後，FOMC將經濟活動描述為「擴張速度穩健」。

風險形勢方面，自去年3月以來聲明中一直提到銀行體系穩固且具有韌性，並警告信用環境收緊可能令經濟活動承壓，這些語句在最新聲明中被刪除，取而代之的是，「委員會認為，實現其就業和通脹目標所面臨的風險正趨向於更佳平衡。經濟前景不確定」。

 