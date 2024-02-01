道瓊斯工業平均指數收跌317點，跌幅0.83%，報38150點。標普500指數收跌79點，跌幅1.62%，報4845點。納斯達克綜合指數收跌345點，或2.24%，報15164點。

微軟跌2.69%，報397.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低72點，而波音升5.29%，報211.04元，貢獻道指69點。

科技股方面，蘋果收市報184.4元，跌1.93%，谷歌母公司Alphabet收市報140.1元，跌7.5%，亞馬遜收市報155.2元，跌2.38%，Facebook收市報390.14元，跌2.47%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報485點。德國DAX指數收跌0.41%，報16903點；法國CAC 40指數跌0.27%，報7656點；英國富時100指數收跌0.47%，報7630點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.09%，報5560點。

美國2年期債息曾跌最多3.47%，是2023年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為6.52%。低見4.184點厘，是1月16日4.1586點厘後最低。收市報4.2067點厘，是1月15日後收市新低，當日報4.1441點厘。收報4.2067元，跌2.95%。

美國10年期債息曾跌最多3.01%，是2023年12月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見3.9105點厘，是1月4日3.8973點厘後最低。收市報3.9124點厘，是1月1日後收市新低，當日報3.8791點厘。收報3.9124元，跌2.96%。連跌3日，累跌0.225點厘，對上一次連跌3日是2023年12月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至24.56基點，是1月29日20.758基點後最窄。收市報29.844基點，是1月29日後收市新高，當日報24.814基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至146.299基點，是1月12日148.471基點後最闊。收市報146.299基點，是1月3日後收市新低，當日報148.008基點。連續3日擴闊，累計23.334基點，對上一次連續3日是2023年12月14日。

道指曾跌最多0.85%，是1月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見38139.66點，是1月29日38061.17點後最低。收市報38150.3點，是1月26日後收市新低，當日報38109.43點。

標指曾跌最多1.62%，是2023年10月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.68%。低見4845.15點，是1月23日4844.37點後最低。收市報4845.65點，是1月19日後收市新低，當日報4839.81點。連跌2日，累計跌82.28點，對上一次連跌2日是1月17日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月12日。

納指曾跌最多2.27%，是2023年10月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見15158.49點，是1月19日15087.2點後最低。收市報15164.01點，是1月18日後收市新低，當日報15055.65點。連跌2日，累計跌464.03點，對上一次連跌2日是1月17日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月25日。

金龍指數曾跌最多1.31%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.39%。低見5491.96點，是1月22日5311.61點後最低。收市報5560.36點，是1月22日後收市新低，當日報5416.64點。連跌5日，累計跌225.57點，對上一次連跌5日是1月19日。

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