美股下跌，港股ADR升30點或0.2%，報15734點，夜期升108點或0.7%，報15633點，夜期高水148點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報272.36元；阿里巴巴（9988）升1.4%，折合報70.52元；美團（3690）升0.86%，折合報63.09元；匯控（0005）升0.4%，折合報61.49元；建行（0939）跌0.09%，折合報4.64元。
道期現升0.112%；標期現升0.17%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.31%；韓國KOSPI指數現升0.52%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.06%。
VIX指數隔晚升7.81%或1.04點，報14.35點。
紐油現跌0.01%或0美元，報75.84美元；布油現跌2.36%或1.95美元，報80.55美元；金價現升0.11%或2.43美元，報2041.95美元；LME 銅期貨隔晚跌0.07%或6.5美元，報8608.5美元。美國10年期債息現升0.52%或0.0207厘，報3.9331厘。
尚晉（2528）在澳門開老佛爺百貨，料當地零售好過香港。
華潤置地（1109）：更改每手買賣單位至500股，降每手價值以增股份流動性。
維他奶（0345）：本港現有300間精品咖啡店採用植物奶。
摩通調高國泰（0293）至「增持」評級，料可受惠內地航機運力緊張。
領展（0823）委任歐敦勤為候任主席。
安莉芳（1388）盈警，料去年淨虧損將擴大至7200萬元。
碧桂園（2007）：清盤傳聞不屬實。
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