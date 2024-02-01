moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升30點 夜期高水148點 美期升亞股跌

美股下跌，港股ADR升30點或0.2%，報15734點，夜期升108點或0.7%，報15633點，夜期高水148點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報272.36元；阿里巴巴（9988）升1.4%，折合報70.52元；美團（3690）升0.86%，折合報63.09元；匯控（0005）升0.4%，折合報61.49元；建行（0939）跌0.09%，折合報4.64元。

道期現升0.112%；標期現升0.17%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.31%；韓國KOSPI指數現升0.52%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.06%。

VIX指數隔晚升7.81%或1.04點，報14.35點。

紐油現跌0.01%或0美元，報75.84美元；布油現跌2.36%或1.95美元，報80.55美元；金價現升0.11%或2.43美元，報2041.95美元；LME 銅期貨隔晚跌0.07%或6.5美元，報8608.5美元。美國10年期債息現升0.52%或0.0207厘，報3.9331厘。

今日焦點股份可留意：

尚晉（2528）在澳門開老佛爺百貨，料當地零售好過香港。

華潤置地（1109）：更改每手買賣單位至500股，降每手價值以增股份流動性。

維他奶（0345）：本港現有300間精品咖啡店採用植物奶。

摩通調高國泰（0293）至「增持」評級，料可受惠內地航機運力緊張。

領展（0823）委任歐敦勤為候任主席。

安莉芳（1388）盈警，料去年淨虧損將擴大至7200萬元。

碧桂園（2007）：清盤傳聞不屬實。

 

其他報道

3月減息預期急降 美股創近四個月最大跌幅 道指跌317點

北水增持中國鐵塔 減持京基金融國際

金管局維持基礎利率不變

聯儲局維持息口不變 鮑威爾：不太可能在3月減息