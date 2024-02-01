恒指今早高開37點或0.25%，報15522點，大市成交金額27億元；國指今早高開9點或0.19%，報5203點。恒生科技指數開市報3029點，升0.8%。非必需消費品、金融、衛生保健股推動大市。上升股份比例為6.58%，下跌為4.58%，無升跌為88.83%。