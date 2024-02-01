恒指今早高開37點或0.25%，報15522點，大市成交金額27億元；國指今早高開9點或0.19%，報5203點。恒生科技指數開市報3029點，升0.8%。非必需消費品、金融、衛生保健股推動大市。上升股份比例為6.58%，下跌為4.58%，無升跌為88.83%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中移動（0941）、小米（1810）拖累大市。
藍籌38隻升，24隻下跌，20隻無升跌。翰森製藥（3692）升7.34%，報12.58元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌2.51%，報64元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，6隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報24.55元，升6.74%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報21.65元，跌1.81%。
恒指續低於10天線(15647.65點)。科指續低於10天線(3142.96點)。
藥明合聯（2268）料去年多賺逾80%。開市報20.9元，升5.03%。
尚晉（2528）在澳門開老佛爺百貨， 料當地零售好過香港。無成交，報0.335元。
華潤置地（1109）：更改每手買賣單位至500股，降每手價值以增股份流動性。開市報23.55元，跌0.21%。
維他奶（0345）：本港現有300間精品咖啡店採用植物奶。無成交，報6元。
摩通調高國泰（0293）至「增持」評級，料可受惠內地航機運力緊張。開市報7.99元，升0.25%。
領展（0823）委任歐敦勤為候任主席。開市報39.1元，跌0.26%。
安莉芳（1388）盈警，料去年淨虧損將擴大至7200萬元。無成交，報0.415元。
碧桂園（2007）：清盤傳聞不屬實。開市報0.63元，無升跌。
破頂股包括，雅居投資控股（8426）創52周高，見0.325元，開市報0.325元，升14.04%。
3隻股份創上市新低，包括中教控股（0839）低見3.8元，開市報3.8元，跌2.06%；創新奇智（2121）低見6元，開市報6元，跌2.28%；昭衍新藥（6127）低見9.6元，開市報9.6元，跌0.41%。
創52周低，其中包括，信義光能（0968）低見3.5元，開市報3.5元，跌2.23%；興發鋁業（0098）低見5.02元，開市報5.02元，跌14.92%；統一企業中國（0220）低見4.35元，開市報4.35元，跌0.68%；三一國際（0631）低見5元，開市報5元，跌1.38%；復星國際（0656）低見4.01元，開市報4.01元，跌2.2%。
異動股
上升異動股，包括，雅居投資控股（8426）創52周高，見0.325元，開市報0.325元，升14.04%；生活概念（8056）開市報0.019元，升11.76%；鈞濠集團（0115）開市報0.134元，升9.84%；科笛－Ｂ（2487）開市報9.67元，升7.44%；翰森製藥（3692）開市報12.58元，升7.34%；東方甄選（1797）開市報24.55元，升6.74%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.157元，升6.08%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%。
下跌異動股，包括，興發鋁業（0098）見52周低5.02元，開市報5.02元，跌14.92%；神通機器人教育（8206）開市報0.012元，跌14.29%；麗豐控股（1125）開市報1.6元，跌8.57%；華鼎控股（3398）開市報0.221元，跌7.92%；中化化肥（0297）開市報0.81元，跌5.81%；國富創新（0290）開市報0.33元，跌5.71%；宏信建發（9930）開市報2.51元，跌5.64%；寶積資本（8168）開市報0.051元，跌5.56%；LVJI TECH（1745）開市報0.52元，跌5.45%；瑞爾集團（6639）開市報5.75元，跌4.96%；綠城管理控股（9979）開市報4.58元，跌3.58%。
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