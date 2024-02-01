紐約社區銀行(New York Community Bancorp)作出5.52億美元貸款損失撥備，金額高過市場估計的十倍多，並超過該公司前十年的撥備總額，震驚市場，股價創紀錄重挫最多46.24%，收市跌37%，拖累KBW地區銀行業指數跌6%，創去年3月矽谷銀行因存款擠提而倒閉以來表現最差的一天。
該行表示，提高貸款損失撥備是為了更好地向其他同等規模銀行看齊，並搶在寫字樓和多戶住宅市場可能出現疲軟之前採取行動。去年四季度，該行逾期30天至89天的貸款額猛增48%。
該行高管強調，雖然相關措施導致第四季度發生虧損，但也是該行在發展過程中為滿足更嚴格資本要求所做的努力之一。
行政總裁Thomas Cangemi表示，「雖然這些必要行動對第四季業績產生了負面影響，但我們相信這些舉措會使我們與新的同行更好地保持一致，並為未來的發展奠定堅實基礎」。
該行公布，去年第四季度虧損2.52億美元，市場預期則是盈利2.06億美元。當季實現收入8.86億美元，低於市場預計的近9.32億美元。
穆迪將紐約社區銀行評級置入負面觀察名單，可能將其下調至垃圾級，理由是該行在紐約的物業資產出現了意料之外的虧損、盈利疲軟、資本化嚴重下降。
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