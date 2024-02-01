價格數據顯示，成本壓力繼續相對輕鬆，投入成本的升幅處於歷史低點，為5個月來最輕微。同時，為爭取新業務，製造商輕微下調銷售價格。

新接業務總量連續第六個月錄得增長，但當月增速放緩至去年10月後最低。雖然銷售總量增長放緩，但外需恢復增長，新出口訂單自去年6月後首次錄得回升，惟增速尚微。

鑑於業務需求上升，製造商在1月增加採購，增幅雖小，但已刷新去年8月後最高紀錄。投入品採購庫存和成品庫存也在年初上升，但兩者升幅皆僅算輕微。

供應鏈表現在最近4個月來第三次錄得改善，但幅度輕微。企業普遍表示，供應商產能充足，交貨及時。

中國製造商的產能壓力也相對輕鬆，積壓業務量連續兩個月下降，廠商因此在年初繼續減少用工，但用工收縮率較去年12月明顯放緩，為5個月來最小。

在放緩裁員速度的同時，企業對未來12個月生產前景的信心改善，樂觀度升至9個月以來最高。支撐企業信心增強的因素包括，全球需求預期改善、投資計劃、新產品發布、新市場拓展部署等。

最後，物價數據顯示2024年初通脹壓力仍輕微，平均投入成本微升，漲速為5個月來最慢。另一方面，為吸引和穩固新業務，製造商在1月份輕微下調銷售價格。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業就業仍然下降。市場景氣度的改善尚未完全傳導至勞動力市場，企業降本增效仍是優先考慮。就業指數過去十一個月內第十次位於收縮區間，不過收縮幅度較前月顯著下降。製造業企業積壓工作量微降，現有產能足以消化額外的訂單。

王喆表示，價格水平疲弱。原物料價格微升，製造業企業成本上升幅度有限，製造業購入物價指數續創去年9月以來的低點。銷售端價格表現則較弱，激烈的市場競爭限制了企業的議價能力，製造業出廠物價指數重回榮枯線下。

王喆表示，整體而言，1月，製造業景氣度持續，供給需求雙雙擴張，物流速度加快，採購量上升，庫存增加，企業樂觀預期也有改善。不過就業仍位於收縮區間，物價水平低迷，通縮壓力猶在。

王喆表示，2023年初設定的經濟預期目標圓滿完成，不過第四季經濟季增速低於第三季，經濟恢復動能趨弱。目前經濟面臨的困難和壓力仍較大，不利因素和不確定性仍偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。

王喆表示，政策層面仍需著眼於促進就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力道有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。

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