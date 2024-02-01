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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 隔夜息跌112點子

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.49點子至4.5647%，是1月26日後最低，當日報4.55911%。

港元現報7.8174元升值7點子，曾貶值最多11點子，報7.8192元，亦曾升值最多21點子，報7.816元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌112.61點子至3.99929%，是1月26日後最低；1星期HIBOR跌7.43點子至4.24893%；2星期HIBOR跌4.01點子至4.36774%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.49點子至4.69345%；6個月期HIBOR無升跌報4.70952%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.70952%。

美元指數現報103.462升值0.188點或0.18%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44282%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8333%，連續2日收窄，利差是2024年1月24日後最窄，當日差距為-0.8036%。

對上一次連續2日收窄，是2024年1月09日，當日利差報-0.5442%。

 

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