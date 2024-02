此外,店面一半空間都被施工牆遮擋,牆上寫著標語:「做好準備。美好事物在店裡。2月2日來看看。」(Get ready. Great things are in store. Have a look on 2.2.)

據報,2月2日起顧客除了能夠在店內購買Vision Pro外,蘋果會提供每次25分鐘的展示體驗,讓顧客知道如何使用Vision Pro,以及有哪些內容和App。

其他報道

