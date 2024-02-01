美聯儲昨宣布維持聯邦基金利率範圍在5.25至5.5%不變，中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張詩琪認為，市場早已預期是次利率將維持不變，會議重點在於美聯儲主席鮑威爾向市場釋出3月降息機會低的信號，及對未來降息步伐的預期。
她指出，今次會後聲明內容反映主席鮑威爾確認美國近幾個月通脹正在下降，但同時再強調需要看到更多數據，才能證實通脹的下降趨勢。鮑威爾又認為，按照今次的會議，不相信決策官員對於3月開始降息有充分信心。不過，他明言加息周期已完成，並對降息持開放態度。
張詩琪認為是次結果對市場來說並不意外，雖然去年12月美聯儲更新利率點陣圖後，市場當時對3月降息預期較進取。然而，當1月初美國公佈就業報告，以及美國第四季GDP年化季率超出市場預期地增長3.3%，加上官員的言論為降息預期降溫，市場已開始調節3月的減息預期，直至議息會議後，彭博利率期貨顯示3月降息機會已下跌至約35%，與會議前一天約43%，變化不大。
至於未來減息步伐，張詩琪認為需要觀察未來通脹及經濟數據。現時在通脹層面，隨著美國上周公布的核心個人消費開支平減指數下跌至2021年3月低位，相信通脹已愈來愈接近目標水平，為美聯儲提供了降息條件。
至於就業市場方面，現時美國失業率仍處較低水平，,加上近日美國樓房及消費者信心等數據亦顯示經濟存在韌性，並朝向經濟軟著陸的可能。張詩琪預期，雖然美聯儲需要更多數據才能為降息周期「揭幕」，但基於現時美國經濟增長仍然不算全面，包括製造業情況未完全樂觀，且部分大企業亦有裁減職位的情況。因此，縱使美聯儲第一季很大可能維持利率不變，張詩琪預期美聯儲最快或將於5月啟動降息周期，以保障經濟能順利軟著陸。
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