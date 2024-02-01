moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀香港料美國最快5月開始減息 以保經濟軟著陸

美聯儲昨宣布維持聯邦基金利率範圍在5.25至5.5%不變，中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張詩琪認為，市場早已預期是次利率將維持不變，會議重點在於美聯儲主席鮑威爾向市場釋出3月降息機會低的信號，及對未來降息步伐的預期。

她指出，今次會後聲明內容反映主席鮑威爾確認美國近幾個月通脹正在下降，但同時再強調需要看到更多數據，才能證實通脹的下降趨勢。鮑威爾又認為，按照今次的會議，不相信決策官員對於3月開始降息有充分信心。不過，他明言加息周期已完成，並對降息持開放態度。

張詩琪認為是次結果對市場來說並不意外，雖然去年12月美聯儲更新利率點陣圖後，市場當時對3月降息預期較進取。然而，當1月初美國公佈就業報告，以及美國第四季GDP年化季率超出市場預期地增長3.3%，加上官員的言論為降息預期降溫，市場已開始調節3月的減息預期，直至議息會議後，彭博利率期貨顯示3月降息機會已下跌至約35%，與會議前一天約43%，變化不大。

至於未來減息步伐，張詩琪認為需要觀察未來通脹及經濟數據。現時在通脹層面，隨著美國上周公布的核心個人消費開支平減指數下跌至2021年3月低位，相信通脹已愈來愈接近目標水平，為美聯儲提供了降息條件。

至於就業市場方面，現時美國失業率仍處較低水平，,加上近日美國樓房及消費者信心等數據亦顯示經濟存在韌性，並朝向經濟軟著陸的可能。張詩琪預期，雖然美聯儲需要更多數據才能為降息周期「揭幕」，但基於現時美國經濟增長仍然不算全面，包括製造業情況未完全樂觀，且部分大企業亦有裁減職位的情況。因此，縱使美聯儲第一季很大可能維持利率不變，張詩琪預期美聯儲最快或將於5月啟動降息周期，以保障經濟能順利軟著陸。

其他報道

安踏旗下Amer Sports IPO價每股13美元

碧桂園據報擬出售倫敦住宅項目

高盛料聯儲局5月減息

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 隔夜息跌112點子

花旗摩通等大行正重返抵押貸款債券市場

蘋果Vision Pro開賣在即 紐約旗艦店改吸客

金管局：港元拆息可能仍會處於較高水平

財新中國製造業PMI連續3個月擴張 年半最長 政策仍需著眼於促就業

美對沖基金富豪Ken Griffin：看著比亞迪超過特斯拉令人心碎

紐約社區銀行撥備大增 拖累銀行業指數創矽谷銀行倒閉以來表現最差一天

美國防部把長江存儲、曠視科技等中企列入支持解放軍名單

恒指高開37點 科指升0.8% 翰森製藥升7% 東方甄選升6%

藥明合聯料去年多賺逾80%

港股ADR升30點 夜期高水148點 美期升亞股跌

3月減息預期急降 美股創近四個月最大跌幅 道指跌317點

北水增持中國鐵塔 減持京基金融國際

金管局維持基礎利率不變

聯儲局維持息口不變 鮑威爾：不太可能在3月減息