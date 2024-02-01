聯儲局主席鮑威爾淡化3月減息預期，美股急挫，不過港股ADR、夜期向上，恒指今早亦高開，並隨著財新PMI連續3個月處於擴張水平，A股由跌轉升，港股升幅亦擴大，科指曾升最多4.08%，1月24日後最大升幅。不過，北水連續第4日流出，南水連續第3日流入。