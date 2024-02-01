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恒指半日升209點 科指曾升4% 成份股全升 閱文升8% 北水續流出

聯儲局主席鮑威爾淡化3月減息預期，美股急挫，不過港股ADR、夜期向上，恒指今早亦高開，並隨著財新PMI連續3個月處於擴張水平，A股由跌轉升，港股升幅亦擴大，科指曾升最多4.08%，1月24日後最大升幅。不過，北水連續第4日流出，南水連續第3日流入。

恒指今早高開37點，高位升319點，低位跌50點，高低波幅370點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為31.68%，下跌為17.35%，無升跌為50.95%。

恒指半日升209點或1.35%，報15694點，大市成交金額546億元；國指升75點或1.46%，報5269點。恒生科技指數收報3101點，升3.18%。

藍籌股成交金額224.25億元，佔大市成交41.07%；科指成份股成交金額108.32億元，佔大市成交19.83%；國指成份股成交金額180.42億元，佔大市成交33.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.03%，至104.94億元，佔大市成交19.21%。牛熊證成交金額54.62億元，減少0.66%；窩輪成交金額50.32億元，減少7.43%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌63隻升，18隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升6.87%，收報17.74元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.19%，收報11.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）見52周低22.3元，收報24.5元，升8.17%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報22.25元，升0.91%。

恒指升穿10天線(15664.82點)，上試20天線(15849.64點)。科指上試10天線(3150.11點)。

北水南下合計淨流出0.78億元，較上日減少87.72%，連續第4日流出，累計流出41.66億元，對上一次連續4日淨流出是2023年7月12日。南水北上合計淨流入38.33億元人民幣，較上日增加3.55%，連續第3日流入，累計流入92.76億元。

安踏（2020）旗下Amer Sports IPO價每股13美元。見52周低60.2元，收報65.5元，跌0.23%。

碧桂園（2007）據報擬出售倫敦住宅項目。平上市低位0.61元，收報0.65元，升3.17%。

藥明合聯（2268）料去年多賺逾80%。收報21.9元，升10.05%。

尚晉（2528）在澳門開老佛爺百貨， 料當地零售好過香港。收報0.335元，無升跌。

華潤置地（1109）：更改每手買賣單位至500股，降每手價值以增股份流動性。收報23.55元，跌0.21%。

維他奶（0345）：本港現有300間精品咖啡店採用植物奶。收報6.17元，升2.83%。

摩通調高國泰（0293）至「增持」評級，料可受惠內地航機運力緊張。收報8.06元，升1.13%。

領展（0823）委任歐敦勤為候任主席。收報39.4元，升0.51%。

安莉芳（1388）盈警，料去年淨虧損將擴大至7200萬元。收報0.415元，無升跌。

碧桂園（2007）：清盤傳聞不屬實。平上市低位0.61元，收報0.65元，升3.17%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1041.1元，收報1040.8元，升0.03%；中深建業（2503）創上市新高，見1.29元，收報1.27元，升1.6%；國浩集團（0053）創52周高，見80元，收報77元，升7.69%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.53元，收報3.5元，升2.94%；浦林成山（1809）創52周高，見7.99元，收報7.15元，升0.56%；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.95元，收報1.95元，升2.09%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.54元，收報3.52元，升3.83%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.335元，收報0.325元，升14.04%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.098元，收報0.103元，無升跌；花樣年（1777）低見0.036元，收報0.044元，無升跌；中教控股（0839）低見3.8元，收報4.02元，升3.61%；九毛九（9922）低見4.52元，收報4.75元，升3.26%；呷哺呷哺（0520）低見1.86元，收報1.99元，升0.51%；眾安在綫（6060）低見11.72元，收報12.34元，升1.48%；平安好醫生（1833）低見10.84元，收報11.34元，升1.43%；優然牧業（9858）低見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；寶新置地（0299）低見0.19元，收報0.19元，跌9.52%；通天酒業（0389）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%。

106隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.38元，收報2.45元，升1.66%；安踏（2020）低見60.2元，收報65.5元，跌0.23%；粤海置地（0124）低見0.48元，收報0.48元，跌2.04%；中海宏洋（0081）低見1.64元，收報1.76元，跌3.83%；鴻騰（6088）低見0.93元，收報0.96元，升3.23%；信利國際（0732）低見0.59元，收報0.61元，升3.39%；信德（0242）低見0.74元，收報0.74元，跌5.13%；吉利（0175）低見7.24元，收報7.43元，升0.68%；新世界發展（0017）低見9.52元，收報9.87元，升3.03%；新鴻基地產（0016）低見71.6元，收報72.35元，跌0.69%。

異動股

上升異動股，包括，中國再生醫學（8158）收報0.69元，升51.65%；泰凌醫藥（1011）收報0.046元，升35.29%；首創鉅大（1329）收報0.8元，升31.15%；東方大學城控股（8067）收報0.37元，升29.82%；新石文化（1740）收報0.067元，升26.42%；大昌微綫集團（0567）收報0.077元，升24.19%；中港石油（0632）收報0.16元，升21.21%；天泓文創（8500）收報0.7元，升20.69%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報1.05元，升19.32%；REPUBLIC HC（8357）收報0.095元，升18.75%。

下跌異動股，包括，國富創新（0290）收報0.247元，跌29.43%；國際商業結算（0147）收報0.046元，跌25.81%；環球數碼創意（8271）收報0.063元，跌19.23%；慕尚集團控股（1817）收報0.81元，跌19%；衍匯亞洲（8210）見52周低0.035元，收報0.035元，跌18.6%；黛麗斯國際（0333）收報0.28元，跌17.65%；帝國金融集團（8029）收報0.086元，跌17.31%；萬隆控股集團（0030）見52周低0.092元，收報0.121元，跌17.12%；陽光１００中國（2608）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌16.67%；御德國際控股（8048）收報0.032元，跌15.79%；亞洲電視控股（0707）收報0.183元，跌15.67%。

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