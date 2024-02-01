Mox向零售客戶提供無上限港元存款額1.5%基本活存年利率，適用於Mox所有活期存款戶口，包括Mox及Mox Invest戶口中任何金額的港幣存款，為全港27家零售銀行（包括7家虛擬銀行及20家現有銀行）最高。
Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun） 表示，Mox矢志成為「香港最佳存款銀行」，重新釐定行業標準，提供高於其他銀行且極具吸引力的活存年利率，讓客戶更快更精明累積財富。
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