Mox向零售客戶提供無上限港元存款額1.5%基本活存年利率，適用於Mox所有活期存款戶口，包括Mox及Mox Invest戶口中任何金額的港幣存款，為全港27家零售銀行（包括7家虛擬銀行及20家現有銀行）最高。