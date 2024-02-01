財政部副部長王東偉稱，今年將合理安排政府投資規模，並將繼續安排一定規模的地方政府專項債券。他並預計2024年財政收入將繼續恢復性增長。

財政部預算司司長王建凡表示，中國今年將優化稅收政策，實施先進製造業增值稅加計抵減政策，支持製造業高質量發展；提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例，增強科技創新能力。

財政部國庫司司長李先忠表示，今年國債發行安排將在全國人大審查批准的國債餘額限額內，擬靠前安排發行，為保障必要的支出強度提供支撐。

王東偉稱，今年將加大均衡性轉移支付力度。他還介紹，去年全國一般公共預算收入突破21萬億元人民幣，按年增長6.4%，全國一般公共預算支出27.46萬億元，按年增長5.4%。

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