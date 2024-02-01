集團自2020年起至2022年錄得經營虧損，主要受疫情影響以及擴展全國門店網絡所致。而公司自2023年10月31日止10個月，公司錄得經營利潤為3.76億元（人民幣·下同）。至於純利方面，公司自2022年起錄得純利，2023年首十個月純利達2.01億元，按年跌17.9%。

截至最後實際可行日期，公司的零售店網絡共有800家門店，包括680家自有門店及120家加盟店。公司的零售店網絡覆蓋中國31個省及印度尼西亞34個城市。該公司擁有四個自我孵化零售品牌，包括KKV、THE COLORIST、X11和KK館。

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