中信里昂證券發表2024年風水指數報告。 該行指出，恒指誕生於1969 年11月24日，五行屬土，生肖為雞。 龍與雞聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金。 而今年八字中的火直接強化了恒生指數過於清冷的命宮圖。
該行表示，以風水理論分析，香港市場起步緩慢，先跌後回穩，3月恒指將跌至年內低位，在7、8月恢復元氣，之後平步青雲，達到新高(詳見附圖)。惟該行補充，由於神龍見首不見尾的特性，上述預測也許並不管用，甚至跟現實情況相反，籲投資者要緊扣安全帶。
地產、建築業屬土穩定興旺 屬火科技業迎突破
至於行業方面，該行指出，2024八字缺水，通常這表示不利於貿易。 隨著新一輪飛星周期開啟，火將繼土成為主導，在未來的二十年，與火相關的行業很可能大發利市。 五行八字顯示，與土相關的行業有獲利之象，包括房地產、建築業。 與火、木相關的行業同樣興旺，前者包括科技和油氣，後者則有醫療健康、服裝和藝術類。 今年五行最弱的是水，航運、貿易等產業有機會遇上風 浪，但很可能依舊業務繁忙。
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