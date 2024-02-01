恒指7、8月恢復元氣

該行表示，以風水理論分析，香港市場起步緩慢，先跌後回穩，3月恒指將跌至年內低位，在7、8月恢復元氣，之後平步青雲，達到新高(詳見附圖)。惟該行補充，由於神龍見首不見尾的特性，上述預測也許並不管用，甚至跟現實情況相反，籲投資者要緊扣安全帶。

地產、建築業屬土穩定興旺 屬火科技業迎突破

至於行業方面，該行指出，2024八字缺水，通常這表示不利於貿易。 隨著新一輪飛星周期開啟，火將繼土成為主導，在未來的二十年，與火相關的行業很可能大發利市。 五行八字顯示，與土相關的行業有獲利之象，包括房地產、建築業。 與火、木相關的行業同樣興旺，前者包括科技和油氣，後者則有醫療健康、服裝和藝術類。 今年五行最弱的是水，航運、貿易等產業有機會遇上風 浪，但很可能依舊業務繁忙。

其他報道

壽司郎本月5日起推「新年豪食祭」 2月4日起提供「萌抱散壽司」

滬深三大指數個別走 滬指跌0.64%

KK集團第四度遞表申港上市 2023年純利達2億元人民幣

財政部：適當增加投資規模 優化稅項 增強科技創新能力

恒生維持5.875%港元最優惠利率不變

富豪汽車不再金援Polestar 持股或轉予吉利

虛銀Mox推無上限1.5厘活期年利率 為全港27零售銀行最高

富衛香港贊助Weez Walk環島行 冀提升大眾對青年精神健康關注及接納

恒生：市場對今年息口趨跌信心增 資金將續流入投資級別美債市場

新加坡去年旅客人次1360萬 回復至疫前71% 較本港多16%

澳門1月幸運博彩毛收入升67% 勝預期

阿里巴巴據報擬出售銀泰

復星旅遊文化發盈喜 料去年盈利不少於2.7億人幣

半日沽空金額增35% 盈富沽空增1倍

匯豐維持最優惠利率不變

恒指半日升209點 科指曾升4% 成份股全升 閱文升8% 北水續流出