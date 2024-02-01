中國恒大（3333）被清盤後，引來唔少花生友為2012年Citron Research（香櫞研究）狙擊恒大卻被證監會重罰數百萬元兼禁入香港5年一事喊冤。香港證券及期貨專業總會會長陳志華就向小編表示，今次高院將恒大清盤，證明當時證監指控Andrew Left和香櫞研究並不成立，更反問是否需要還Andrew Left和香櫞研究一個公道。
不過，小編估計陳志華幫香櫞喊冤只是呢粒花生的表面，事關他在文章提到，指恒大事件中，監管方「只打擊唱淡者，令市場誤以為這是誤導消息，後果大家都見到了」，質疑會造成寒蟬效應。
而且他提出「如果不容許唱淡報告，既然報告準確預測都被控告。唱好報告的目標價，很多都不到位，又是否應該向唱好者作出控訴呢？」
他更以Andrew Left和香櫞研究為例，指對方是一家知名國際機構，上述事件是嚴重打擊香港作為國際金融中心地位，認為只打擊唱淡者，會做成寒蟬效應。
相反他認為，唱淡報告是可以令到市場投資者或該上市公司合作伙伴作出警惕，二來為監管當局提供證據捉拿不良上市經營者。他又強調，「沽空都有其實際正面價值，把一些脫離現實狀況的上市公司價值，重返現實價值。所以請不要過份看待唱淡報告的用意。」
陳志華的言論，其實公説公有理，婆説婆有理。事關早年沽空機構橫行，確曾波及一些無辜的優質公司﹔但同時亦確實捕捉到一班「妖股」，起到警惕作用。
不過筆者覺得更慘烈的是，近年中港早已不流行「唱淡」、亦不許「唱淡」，單單是中港股市低迷，不論績優股還是「妖股」亦根本無需沽空機構出手，股價都已跌到焦頭爛額，由高位蒸發逾半甚至更多，再去似乎憂慮「水清無魚」還是「混水摸魚」都是多餘……
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