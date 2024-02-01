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升幅收窄 恒指收市升81點 北水連續4日流出 近7個月最長

鮑威爾為3月減息撥冷水，利率期貨顯示減息機率降至36%，美股下跌，亞股個別發展，港股ADR、夜期向上，今早恒指亦高開37點，而在財新中國PMI連續3個月擴張下，A股港股升幅一度擴大，雖然內地財政部表示會優化稅收政策，增強科技創新能力，不過科技、晶片股升幅反而收窄，A股倒跌收市，上證連跌4日，港股亦升幅收窄，恒指10天線得而復失，全日波幅1周最高，北水連續4日流出，近7個月最長。

恒指今早高開37點，高位升319點，低位跌50點，高低波幅370點，是1月25日後最大波幅，當日為426點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為32%，下跌為28.59%，無升跌為39.4%。

恒指收市升81點或0.52%，報15566點，大市成交金額949億元，較上日減少3.98%，是1月30日948.6億元成交後最少；國指升29點或0.57%，報5223點。恒生科技指數收報3065點，升2%。

藍籌股成交金額440.51億元，佔大市成交46.41%；科指成份股成交金額206.01億元，佔大市成交21.7%；國指成份股成交金額351.65億元，佔大市成交37.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.42%，至120.75億元，佔大市成交12.72%。牛熊證成交金額65億元，增加18.2%；窩輪成交金額55.75億元，增加2.55%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌50隻升，30隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升6.14%，收報17.62元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.05%，收報5.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）見52周低22.3元，收報24.35元，升7.51%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創上市新低，見10.84元，收報11.14元，跌0.36%。

恒指10天線(15651.99點)得而復失，今早高位受制於20天線(15843.23點)。科指受制於10天線(3146.58點)。

北水南下合計淨流出13.42億元，較上日增加112.33%，連續第4日流出，累計流出54.3億元，對上一次連續4日淨流出是2023年7月12日。南水北上合計淨流入27.26億元人民幣，較上日減少26.34%，連續第3日流入，累計流入81.7億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.07%，是1月25日後最大升幅，當日升幅為2.23%。高見15805.06點，是1月30日15896.66點後最高。收市報15566.21點，是1月30日後收市新高，當日報15703.45點。

科指曾升最多4.08%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.95%。高見3128.4點，是1月30日3160.3點後最高。收市報3065.95點，是1月30日後收市新高，當日報3098.87點。

國指曾升最多2.29%，是1月25日後最大升幅，當日升幅為2.36%。高見5312.82點，是1月30日5344.37點後最高。收市報5223.48點，是1月30日後收市新高，當日報5275.37點。

午後消息股表現

澳門1月幸運博彩毛收入升67% 勝預期。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.43元，升6.89%；美高梅中國（2282）收報10.26元，升5.66%；澳博（0880）收報2.26元，升2.73%；永利澳門（1128）收報6.13元，升4.07%；銀河娛樂（0027）收報43元，升5.91%；金沙中國（1928）收報21.35元，升4.15%。

阿里巴巴（9988）據報擬出售銀泰。收報71.05元，升2.16%。

復星旅遊文化（1992）發盈喜 料去年盈利不少於2.7億人幣。平上市低位3.81元，收報4.14元，升2.99%。

港銀維持最優惠利率不變。匯控（0005）收報60.9元，跌0.57%；恒生銀行（0011）收報81.45元，升0.25%；東亞銀行（0023）收報8.96元，升0.67%；中銀香港（2388）收報18.56元，跌0.85%。

美息不變，本地地產股個別發展，新世界發展（0017）見52周低9.52元，收報9.81元，升2.4%；新鴻基地產（0016）見52周低71.6元，收報72.55元，跌0.41%；長實集團（1113）收報35.1元，跌0.43%；恒地（0012）收報20.5元，升0.74%；信和置業（0083）收報8.08元，跌0.98%；華置（0127）收報1元，升2.04%。

今早及隔晚消息股表現

安踏（2020）旗下Amer Sports IPO價每股13美元。見52周低60.2元，收報65.2元，跌0.69%。體育用品股個別發展，李寧（2331）收報17.62元，升6.14%；361度（1361）收報3.5元，升1.74%；特步（1368）收報3.81元，跌0.78%。

碧桂園（2007）據報擬出售倫敦住宅項目。平上市低位0.61元，收報0.63元，無升跌。

藥明合聯（2268）料去年多賺逾80%。收報21.35元，升7.29%。藥明生物（2269）收報21.15元，升3.17%；藥明康德（2359）收報55.45元，升2.69%。

尚晉（2528）在澳門開老佛爺百貨， 料當地零售好過香港。收報0.33元，跌1.49%。

華潤置地（1109）：更改每手買賣單位至500股，降每手價值以增股份流動性。收報23.25元，跌1.48%。

維他奶（0345）：本港現有300間精品咖啡店採用植物奶。收報6.13元，升2.17%。

摩通調高國泰（0293）至「增持」評級，料可受惠內地航機運力緊張。收報7.99元，升0.25%。

領展（0823）委任歐敦勤為候任主席。收報39.55元，升0.89%。

安莉芳（1388）盈警，料去年淨虧損將擴大至7200萬元。收報0.415元，無升跌。

碧桂園（2007）：清盤傳聞不屬實。平上市低位0.61元，收報0.63元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1041.1元，收報1040.8元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見545.1元，收報545.1元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.52元，收報52.52元，升0.34%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.56元，收報50.56元，升0.28%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見120.15元，收報120.15元，升0.04%；中深建業（2503）創上市新高，見1.36元，收報1.34元，升7.2%；國浩集團（0053）創52周高，見80元，收報76.9元，升7.55%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.57元，收報3.55元，升4.41%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升2.56%；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.285元，跌1.72%；浦林成山（1809）創52周高，見7.99元，收報7.21元，升1.41%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.33元，收報6.33元，升0.16%；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.98元，收報1.97元，升3.14%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.85元，收報3.76元，升10.91%；興證國際（6058）創52周高，見0.221元，收報0.221元，升3.27%；凱順控股（8203）創52周高，見0.38元，收報0.38元，無升跌。

破底股方面

59隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.098元，收報0.102元，跌0.97%；時代中國（1233）低見0.201元，收報0.213元，跌4.91%；花樣年（1777）低見0.036元，收報0.042元，跌4.55%；中教控股（0839）低見3.8元，收報3.96元，升2.06%；宇華教育（6169）低見0.375元，收報0.39元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）低見0.033元，收報0.037元，升2.78%；九毛九（9922）低見4.52元，收報4.74元，升3.04%；呷哺呷哺（0520）低見1.86元，收報1.91元，跌3.54%；捷榮國際（2119）低見0.48元，收報0.51元，跌8.93%；眾安在綫（6060）低見11.72元，收報12.2元，升0.33%。

128隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.38元，收報2.4元，跌0.41%；安踏（2020）低見60.2元，收報65.2元，跌0.69%；粤海置地（0124）低見0.48元，收報0.48元，跌2.04%；中海宏洋（0081）低見1.64元，收報1.77元，跌3.28%；鴻騰（6088）低見0.93元，收報0.96元，升3.23%；丘鈦（1478）低見2.7元，收報2.72元，跌1.09%；信利國際（0732）低見0.59元，收報0.6元，升1.69%；信德（0242）低見0.74元，收報0.78元，無升跌；吉利（0175）低見7.24元，收報7.34元，跌0.54%；新世界發展（0017）低見9.52元，收報9.81元，升2.4%。

異動股

上升異動股，包括，瀚華金控（3903）收報0.35元，升34.62%；泰凌醫藥（1011）收報0.045元，升32.35%；百德國際（2668）收報0.355元，升31.48%；首創鉅大（1329）收報0.8元，升31.15%；通達宏泰（2363）收報0.073元，升30.36%；中國恒有源集團（8128）收報0.06元，升27.66%；東方大學城控股（8067）收報0.36元，升26.32%；新石文化（1740）收報0.065元，升22.64%；未來世界控股（0572）收報1元，升21.95%；梧桐國際（0613）收報0.365元，升21.67%。

下跌異動股，包括，國富創新（0290）收報0.225元，跌35.71%；京基金融國際（1468）收報0.375元，跌33.04%；兆科眼科－Ｂ（6622）見52周低2.04元，收報2.15元，跌28.09%；新耀萊（0970）收報2.11元，跌20.68%；中國海洋發展（8047）收報0.058元，跌20.55%；杭品生活科技（1682）收報0.056元，跌20%；久融控股（2358）收報0.027元，跌18.18%；陽光１００中國（2608）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌16.67%；迪諾斯環保（1452）收報0.063元，跌16%；心通醫療－Ｂ（2160）收報1.31元，跌15.48%；中國城市基礎設施（2349）收報0.05元，跌15.25%。

 

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