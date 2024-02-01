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港2023年12月零售按年升7.8%遜預期 全年升16.2%

政府統計處公布，香港2023年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，按年升7.8%，差過市場預期的升12.8%；全年合計零售銷售價值為4067億元，按年升16.2%。

扣除價格變動後，2023年12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升4.8%；全年合計總銷貨數量升13.8%。

去年12月零售業總銷貨價值中網上銷售佔7.8%，其銷售價值的臨時估計為28億元，按年下跌29.7%。

單計去年12月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升50.1%；其他未分類消費品上升23.0%；服裝升19.3%；百貨公司貨品升4.6%；藥物及化妝品升32.7%；汽車及汽車零件升3.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升13.2%；傢具及固定裝置升3.1%；書報、文具及禮品升18.1%；以及眼鏡店升11.5%。

跌幅方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.3%；電器及其他未分類耐用消費品跌27.9%；食品、酒類飲品及煙草跌1.6%；燃料跌12.0%；以及中藥跌5.5%。

按零售商主要類別計，2023年全年珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升54.9%；其他未分類消費品升22.3%；服裝升43.5%；食品、酒類飲品及煙草升4.2%；百貨公司貨品升12.4%；藥物及化妝品升38.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升29.1%；中藥升24.4%；書報、文具及禮品升20.5%；眼鏡店升29.3%；汽車及汽車零件升10.8%。

另外，2023年全年超級市場貨品的銷貨價值下跌5.7%；電器及其他未分類耐用消費品下跌4.9%；燃料下跌9.7%；傢具及固定裝置下跌10%。

政府發言人表示，未來訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入增加，也對本地消費有利，加上政府致力推動舉辦盛事，並推出多項活動，應為零售業務提供支持。

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