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穆迪料今年本港樓價跌5至10%  

穆迪投資服務發表報告指，香港的寫字樓及住宅市道疲弱，將限制了地產商盈利增長，料其有評級的11家香港地產公司今年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）會與去年持平。該行指，宏觀經濟疲弱、高息率及供應增加，令寫字樓及寫字樓面對困難的市況。其更料，零售銷人增長將於今年從高位叫停，並會顯著放慢。其有評級的收租公司加起來的零售租金收入在未來12至18個月，只會有低至中的單位數增長，亦料香港樓價再跌5至10%。

穆迪續指，香港消費者北上到南中國增加消費，內地遊客來港消費胃納表現溫和，均會打擊本地消費，並且阻慢了本港零售銷售增長。同時，企業擴張的需求疲弱，伴隨供應量處於高位，均會拖累租金表現。在其給予評級的公司中，中環國際金融中心所屬的IFC Development、太古地產（1972）、置地控股（星：H78）、冠君（2778）在中環寫字樓市場有顯著的涉足，並且面對高空置、新增供應帶來的租金壓力。

其又預期，今年住宅價格會再下跌，料會再跌5至10%，主要受到高供應、高息及經濟復蘇放緩影響，壓抑了置業者入市意欲。供應大增亦會壓抑樓價升幅，種種因素均會窒礙發展商今年的合約銷售，影響到其售樓收入大跌。在面對具挑戰性的環境，該行料會弱化了地產商的信貸及財政緩衝的空間，其料將所有授出評級的發展商之加權平均經調整淨負債相對EBITDA比率在未來12至18個月會介乎3.7至4倍，與一年前的水平相若，但是仍比社會運動前及疫情前的2018年時之水平為高。當前的高息環境，亦會令地產商的利息覆蓋率處於溫和水平。

在芸芸地產商中，穩迪指，高息率會影響到如希慎興業（0014）、冠君及新鴻基地產的財務緩衝空間，尤其新地的表現，會受到其最近將內地的展望及香港主權評級調低所影響，對新地的展望負面。

 

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