他續指，公司將於春節假期期間，即2月9日至17日（農曆除夕至正月初八），開放超過330座超充站，為理想汽車的車主提供免費充電服務，包含服務費和電費全免。

李想又表示，今年會有4款增程車型和4款純電車型。同時，今年3月，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將上市並交付，理想L7、理想L8和理想L9也將迎來2024年款。公司將大幅增加研發的投入，持續提升智能駕駛、智能空間和智能電動領域的技術能力。另今年底零售中心目標增至800家，售後服務中心及授權鈑噴中心目標超過500家。

截至今年1月底止，理想汽車有474家零售中心、售後維修中心及授權鈑噴中心360家。

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