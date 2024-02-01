理想汽車（2015）公布今年1月交付數據，月內共計交付新車按年增1.06倍至3.12萬輛、惟按月跌38.1%。自交付以來，理想汽車累計交付量達到66.45萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，將挑戰年交付80萬輛，力爭實現中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。
他續指，公司將於春節假期期間，即2月9日至17日（農曆除夕至正月初八），開放超過330座超充站，為理想汽車的車主提供免費充電服務，包含服務費和電費全免。
李想又表示，今年會有4款增程車型和4款純電車型。同時，今年3月，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將上市並交付，理想L7、理想L8和理想L9也將迎來2024年款。公司將大幅增加研發的投入，持續提升智能駕駛、智能空間和智能電動領域的技術能力。另今年底零售中心目標增至800家，售後服務中心及授權鈑噴中心目標超過500家。
截至今年1月底止，理想汽車有474家零售中心、售後維修中心及授權鈑噴中心360家。
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