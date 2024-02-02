道瓊斯工業平均指數收漲369點，升幅0.97%，報38519點。標普500指數收漲60點，升幅1.25%，報4906點。納斯達克綜合指數收漲197點，或1.31%，報15361點。

Amgen升3.28%，報324.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而Honeywell跌2.45%，報197.31元，拖累道指32點。

科技股方面，蘋果收市報186.86元，升1.33%，谷歌母公司Alphabet收市報141.16元，升0.75%，亞馬遜收市報159.28元，升2.62%，Facebook收市報394.78元，升1.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.38%，報483點。德國DAX指數收跌0.27%，報16859點；法國CAC 40指數跌0.89%，報7588點；英國富時100指數收跌0.12%，報7622點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.38%，報5637點。

美國2年期債息曾跌最多1.77%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見4.1324厘，是1月12日4.1168厘後最低。收市報4.2024厘，是1月15日後收市新低，當日報4.1441厘。連跌2日，累計跌0.132厘，對上一次連跌2日是1月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

美國10年期債息曾跌最多2.5%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.01%。低見3.8147厘，是2023年12月28日3.7944厘後最低。收市報3.8802厘，是1月1日後收市新低，當日報3.8791厘。連跌4日，累計跌0.2571厘，對上一次連跌4日是2023年12月15日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年12月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至34.731基點，是1月11日36.944基點後最闊。收市報32.633基點，是1月10日後收市新低，當日報33.389基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至155.02基點，是2023年12月29日159.402基點後最闊。收市報149.172基點，是2023年12月28日後收市最闊，當日報155.115基點。連跌4日，累計跌26.207點，對上一次連跌4日是2023年12月15日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年12月15日。

金龍指數曾升最多2.41%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為3.8%。高見5694.6點，是1月29日5758.97點後最高。收市報5637.07點，是1月29日後收市新高，當日報5693.66點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.98%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見38522.5點，是1月31日38588.86點後最高。收報38519.84元，創收市價計新高。

標指曾升最多1.27%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4906.97點，是1月30日4931.09點後最高。收市報4906.19點，是1月30日後收市新高，當日報4924.97點。

納指曾升最多1.37%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見15372.13點，是1月31日15405.55點後最高。收市報15361.64點，是1月30日後收市新高，當日報15509.9點。

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