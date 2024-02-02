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蘋果首季內地收入跌13%遜預期

蘋果公布，在截至12月30日的第一季中國銷售額下降13%至208億美元，低過市場預期的235億美元，也是蘋果自2020年第一季以來在中國最疲軟的12月季度。

彭博社報道，首席財務官Luca Maestri表示，對銷售下降感到不滿意，但知道中國是世界上競爭最激烈的市場。Maestri又警告，蘋果的銷售增長可能不會持續，他表示，當前季度將會很難與上年同期相比，當時被壓抑的iPhone需求使銷售額增加了近50億美元。當時，蘋果正從中國因防疫封鎖而引發的供應鏈限制中恢復過來，消費者迫切需要iPhone。

他表示，如果從去年的收入中剔除這種影響時，預計3月份季度的公司總收入和iPhone收入將與上年相似。市場早前預期該季度銷售額將增長1%。

蘋果第一季收入增加2.1%至1196億美元，高過市場預期的1180億美元。第一季，iPhone銷售額697億美元，高過預期的686億美元。Mac銷售額77.8億美元，按年增長0.6%，低過預期的79億美元。iPad銷售額70.2億美元，按年下降25%，低過預期的70.6億美元。可穿戴設備、家用和配件119.5億美元，按年減少11%，預期為120.2億美元。服務收入231.2億美元，按年增長11%，低過預期的233.7億美元。

行政總裁庫克表示，蘋果將在今年宣布人工智慧功能。

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