個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.43%，折合報272.77元；阿里巴巴（9988）跌0.31%，折合報70.83元；美團（3690）升0.16%，折合報64.2元；匯控（0005）升1.44%，折合報61.78元；建行（0939）升0.21%，折合報4.63元。

道期現跌0.005%；標期現升0.48%；納期現升0.88%。日本東證指數現跌0.06%；韓國KOSPI指數現升1.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.98%。

VIX指數隔晚跌3.27%或0.47點，報13.88點。

紐油現升0.56%或0.42美元，報74.24美元；布油現跌2.29%或1.84美元，報78.7美元；金價現升0.08%或1.65美元，報2056.64美元；LME 銅期貨隔晚跌0.85%或74美元，報8534.5美元。美國10年期債息現跌0.24%或0.0094厘，報3.8708厘。

今日焦點股份可留意：

蘋果首季內地收入跌13%遜預期 4手最差表現。留意手機設備股。

九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。

豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。

朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。

工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。

蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。

比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。

中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。

康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。

巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。

吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。

碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。

理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。

國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。

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