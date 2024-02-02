moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升67點 夜期高水122點 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR升67點或0.43%，報15633點，即月恒指夜期升88點，報15688點，夜期高水122點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.43%，折合報272.77元；阿里巴巴（9988）跌0.31%，折合報70.83元；美團（3690）升0.16%，折合報64.2元；匯控（0005）升1.44%，折合報61.78元；建行（0939）升0.21%，折合報4.63元。

道期現跌0.005%；標期現升0.48%；納期現升0.88%。日本東證指數現跌0.06%；韓國KOSPI指數現升1.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.98%。

VIX指數隔晚跌3.27%或0.47點，報13.88點。

紐油現升0.56%或0.42美元，報74.24美元；布油現跌2.29%或1.84美元，報78.7美元；金價現升0.08%或1.65美元，報2056.64美元；LME 銅期貨隔晚跌0.85%或74美元，報8534.5美元。美國10年期債息現跌0.24%或0.0094厘，報3.8708厘。

今日焦點股份可留意：

蘋果首季內地收入跌13%遜預期 4手最差表現。留意手機設備股。

九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。

豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。

朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。

工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。

蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。

比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。

中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。

康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。

巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。

吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。

碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。

理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。

國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。

 

其他報道

蘋果首季內地收入跌13%遜預期

道指升369點再創收市計新高 美10年期債息見逾1個月低

北水增持京基金融國際 減持光啟科學