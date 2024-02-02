moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開189點 科指升2.3% 騰訊升4% 理想升5%

恒指今早高開189點或1.23%，報15756點，大市成交金額22億元；國指今早高開75點或1.45%，報5299點。恒生科技指數開市報3137點，升2.32%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.11%，無升跌為89.81%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石化（0386）、蒙牛（2319）拖累大市。

藍籌59隻升，6隻下跌，17隻無升跌。騰訊（0700）升4.79%，報284.6元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌1.21%，報20.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，1隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報114.7元，升5.04%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報24.25元，跌0.41%。

恒指升穿10天線(15696.73點)，上試20天線(15804.27點)。科指上試10天線(3147.28點)。

蘋果首季內地收入跌13%遜預期。舜宇（2382）開市報49.3元，升2.71%。瑞聲（2018）開市報17.62元，升1.73%。比亞迪電子（0285）開市報27.7元，升1.47%。小米（1810）開市報12.54元，升1.29%。

九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。無成交，報4.77元。

豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。無成交，報5.42元。

朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。無成交，報0.059元。

工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。開市報3.8元，升0.26%。

蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。開市報45元，升1.69%。

比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。開市報177.6元，升1.31%。

中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。無成交，報0.119元。

康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。開市報7.9元，跌0.13%。

巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。開市報0.51元，升3.03%。

吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。開市報7.5元，升2.18%。

碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。開市報0.63元，無升跌。

理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。開市報114.7元，升5.04%。

國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。開市報8.05元，升0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海運國際（0517）創52周高，見3.58元，開市報3.58元，升0.85%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.053元，開市報0.053元，升51.43%。

破底股方面

創52周低，其中包括，華音國際控股（0989）低見0.077元，開市報0.077元，無升跌；港華智慧能源（1083）低見2.83元，開市報2.83元，跌1.39%；雋思集團（1412）低見1.16元，開市報1.16元，跌0.85%。

異動股

上升異動股，包括，運興泰集團（8362）創52周高，見0.053元，開市報0.053元，升51.43%；威雅利（0854）開市報3.3元，升49.32%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.37元，升14.17%；正道集團（1188）開市報0.011元，升10%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升9.09%；中廣核礦業（1164）開市報2.1元，升7.14%；中國海外諾信（0464）開市報0.38元，升7.04%；健世科技－Ｂ（9877）開市報13.74元，升5.86%；中國澱粉（3838）開市報0.129元，升5.74%；華潤萬象（1209）開市報24元，升5.49%。

下跌異動股，包括，源宇宙教育（1082）開市報1.47元，跌3.29%；興達國際（1899）開市報1.51元，跌3.21%；陽光能源（0757）開市報0.15元，跌2.6%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.385元，跌2.53%；泛海集團（0129）開市報0.395元，跌2.47%；中鋁國際（2068）開市報1.89元，跌2.07%；宏信建發（9930）開市報2.4元，跌2.04%；仁德資源（8125）開市報0.27元，跌1.82%；中國動向（3818）開市報0.3元，跌1.64%；微泰醫療－Ｂ（2235）開市報4.28元，跌1.61%。

其他報道

港股ADR升67點 夜期高水122點 美期亞股個別發展

蘋果首季內地收入跌13%遜預期

道指升369點再創收市計新高 美10年期債息見逾1個月低

北水增持京基金融國際 減持光啟科學