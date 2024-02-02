恒指今早高開189點或1.23%，報15756點，大市成交金額22億元；國指今早高開75點或1.45%，報5299點。恒生科技指數開市報3137點，升2.32%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.11%，無升跌為89.81%。