恒指今早高開189點或1.23%，報15756點，大市成交金額22億元；國指今早高開75點或1.45%，報5299點。恒生科技指數開市報3137點，升2.32%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.11%，無升跌為89.81%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石化（0386）、蒙牛（2319）拖累大市。
藍籌59隻升，6隻下跌，17隻無升跌。騰訊（0700）升4.79%，報284.6元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌1.21%，報20.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，1隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報114.7元，升5.04%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報24.25元，跌0.41%。
恒指升穿10天線(15696.73點)，上試20天線(15804.27點)。科指上試10天線(3147.28點)。
蘋果首季內地收入跌13%遜預期。舜宇（2382）開市報49.3元，升2.71%。瑞聲（2018）開市報17.62元，升1.73%。比亞迪電子（0285）開市報27.7元，升1.47%。小米（1810）開市報12.54元，升1.29%。
九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。無成交，報4.77元。
豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。無成交，報5.42元。
朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。無成交，報0.059元。
工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。開市報3.8元，升0.26%。
蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。開市報45元，升1.69%。
比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。開市報177.6元，升1.31%。
中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。無成交，報0.119元。
康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。開市報7.9元，跌0.13%。
巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。開市報0.51元，升3.03%。
吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。開市報7.5元，升2.18%。
碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。開市報0.63元，無升跌。
理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。開市報114.7元，升5.04%。
國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。開市報8.05元，升0.75%。
破頂股包括，中遠海運國際（0517）創52周高，見3.58元，開市報3.58元，升0.85%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.053元，開市報0.053元，升51.43%。
創52周低，其中包括，華音國際控股（0989）低見0.077元，開市報0.077元，無升跌；港華智慧能源（1083）低見2.83元，開市報2.83元，跌1.39%；雋思集團（1412）低見1.16元，開市報1.16元，跌0.85%。
異動股
上升異動股，包括，運興泰集團（8362）創52周高，見0.053元，開市報0.053元，升51.43%；威雅利（0854）開市報3.3元，升49.32%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.37元，升14.17%；正道集團（1188）開市報0.011元，升10%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升9.09%；中廣核礦業（1164）開市報2.1元，升7.14%；中國海外諾信（0464）開市報0.38元，升7.04%；健世科技－Ｂ（9877）開市報13.74元，升5.86%；中國澱粉（3838）開市報0.129元，升5.74%；華潤萬象（1209）開市報24元，升5.49%。
下跌異動股，包括，源宇宙教育（1082）開市報1.47元，跌3.29%；興達國際（1899）開市報1.51元，跌3.21%；陽光能源（0757）開市報0.15元，跌2.6%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.385元，跌2.53%；泛海集團（0129）開市報0.395元，跌2.47%；中鋁國際（2068）開市報1.89元，跌2.07%；宏信建發（9930）開市報2.4元，跌2.04%；仁德資源（8125）開市報0.27元，跌1.82%；中國動向（3818）開市報0.3元，跌1.64%；微泰醫療－Ｂ（2235）開市報4.28元，跌1.61%。
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