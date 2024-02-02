文章日期：2024年2月2日 11:01
惠譽表示，香港寫字樓市場今年將繼續承壓，本地銀行的資產質量面臨更大挑戰。不過，銀行的內地房地產投資組合風險下降將抵消這方面的影響，推動該行業的信貸成本小幅下降。
惠譽指，銀行通過要求借款人提供額外增信措施，以及維持保守的按揭成數(loan-to-value ratios)降低商業地產風險。
惠譽在基本預測中認為，銀行報告的不良貸款率和信貸成本將在2024年略有改善。
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