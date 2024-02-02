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惠譽：寫字樓續受壓 港銀資產質素面臨風險

惠譽表示，香港寫字樓市場今年將繼續承壓，本地銀行的資產質量面臨更大挑戰。不過，銀行的內地房地產投資組合風險下降將抵消這方面的影響，推動該行業的信貸成本小幅下降。