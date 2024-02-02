港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.54點子至4.54929%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌3日是2024年1月26日，當日拆息報4.55911%。
港元現報7.8193元升值7點子，曾貶值最多7點子，報7.8207元，亦曾升值最多14點子，報7.8186元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.57點子至3.99357%，是1月26日後最低；1星期HIBOR跌2.08點子至4.2281%；2星期HIBOR無升跌報4.36774%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.57點子至4.6778%；6個月期HIBOR跌1.14點子至4.69816%，是2023年5月19日後最低；12個月期HIBOR跌1.07點子至4.69887%，是2023年5月18日後最低。
美元指數現報102.999貶值0.049點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8548%，終止連續2日收窄，利差是2024年1月26日後最闊，當日差距為-0.8918%。
對上一次終止連續2日收窄，是2024年1月24日，當日利差報-0.8036%。
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