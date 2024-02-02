美科技股績後推動美期上升，內地科技股亦有網遊獲批利好而向上，不過A股倒跌，拖累港股升幅收窄，藥明系再急跌，汽車股上升。
恒指今早高開189點，高位升346點，低位升90點，高低波幅256點。通訊服務、金融、能源股推動大市。上升股份比例為23.78%，下跌為23.47%，無升跌為52.74%。
恒指半日升91點或0.59%，報15658點，大市成交金額502億元；國指升41點或0.79%，報5264點。恒生科技指數收報3079點，升0.44%。
藍籌股成交金額232.37億元，佔大市成交46.28%；科指成份股成交金額119.29億元，佔大市成交23.76%；國指成份股成交金額175.95億元，佔大市成交35.04%。
24隻雙櫃台股，總成交0.17億元人民幣，相當於約0.19億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少27.63%，至87.38億元，佔大市成交17.38%。牛熊證成交金額40.67億元，減少37.43%；窩輪成交金額46.71億元，減少16.21%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌53隻升，26隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升6.13%，收報7.79元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌17.54%，收報17.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，14隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報114.9元，升5.22%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報7.65元，跌3.04%。
恒指10天線(15686.94點)、20天線(15799.37點)得而復失。科指10天線(3141.51點)得而復失。
北水南下合計淨流出11.36億元，較上日減少15.36%，連續第5日流出，累計流出65.66億元，對上一次連續5日淨流出是2023年7月13日。南水北上合計淨流出18.18億元人民幣，終止連續3日流入。
藥明康德（2359）擬斥10億人幣回購A股。見52周低48.85元，收報48.95元，跌11.72%。藥明合聯（2268）收報19.2元，跌10.07%。藥明生物（2269）見52周低17.36元，收報17.44元，跌17.54%。
騰訊（0700）進口、營運網遊獲批版號。收報280.4元，升3.24%。網易（9999）收報156.7元，升0.58%。
蘋果首季內地收入跌13%遜預期 4手最差表現。手機設備個別發展，鴻騰（6088）見52周低0.92元，收報0.92元，跌4.17%。舜宇（2382）收報47.65元，跌0.73%。高偉電子（1415）收報16.48元，跌0.6%。瑞聲（2018）收報17.14元，跌1.04%。富智康（2038）收報0.485元，跌2.02%。小米（1810）收報12.34元，跌0.32%。
九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。收報4.64元，跌2.73%。
豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。見52周低5.4元，收報5.46元，升0.74%。
朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。收報0.083元，升40.68%。
工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。收報3.82元，升0.79%。
蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。收報44.8元，升1.24%。
比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。收報174.4元，跌0.51%。
中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。收報0.119元，無升跌。
康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。收報7.61元，跌3.79%。
巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。收報0.495元，無升跌。
吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。收報7.79元，升6.13%。
碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。收報0.64元，升1.59%。
理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。收報114.9元，升5.22%。
國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。收報8元，升0.13%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.12元，收報2.05元，升4.59%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見37.9元，收報36.95元，升0.14%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.06元，收報2元，升1.52%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.26元，收報27.22元，升5.5%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1041.4元，收報1041.1元，升0.03%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.33元，收報17.33元，升1.7%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.476元，收報3.476元，升3.39%；知行汽車（1274）創上市新高，見55.6元，收報54.25元，升0.18%；中深建業（2503）創上市新高，見1.44元，收報1.39元，升3.73%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見78.9元，收報78.78元，升1.1%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見79.46元，收報79.2元，升1.43%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.6元，收報3.55元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.58元，收報1.58元，升1.94%；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.29元，升1.75%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.98元，收報3.88元，升3.19%；威勝控股（3393）創52周高，見4.39元，收報4.29元，跌0.69%；紫元元（8223）創52周高，見2.39元，收報2.16元，升16.13%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.063元，收報0.052元，升48.57%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，德信服務（2215）低見1.21元，收報2.3元，跌3.77%；澳洲成峰高教（1752）低見0.032元，收報0.036元，跌2.7%；呷哺呷哺（0520）低見1.81元，收報1.81元，跌5.24%；天譽置業（0059）低見0.01元，收報0.012元，跌7.69%；新世界百貨中國（0825）低見0.35元，收報0.365元，跌1.35%；瑞安建業（0983）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；華油能源（1251）低見0.166元，收報0.174元，跌5.95%；紅星美凱龍（1528）低見1.73元，收報1.73元，跌2.26%；快餐帝國（1843）低見0.175元，收報0.175元，跌2.78%；江西銀行（1916）低見0.6元，收報0.61元，無升跌。
50隻股份創52周低，其中十隻包括，鴻騰（6088）低見0.92元，收報0.92元，跌4.17%；藥明生物（2269）低見17.36元，收報17.44元，跌17.54%；藥明康德（2359）低見48.85元，收報48.95元，跌11.72%；大酒店（0045）低見5.28元，收報5.31元，跌1.12%；中國聖牧 （1432）低見0.22元，收報0.223元，跌5.51%；中國聖牧（1432）低見0.22元，收報0.223元，跌5.51%；達力集團（0029）低見7.44元，收報7.68元，升1.19%；粵海置地（0124）低見0.47元，收報0.47元，跌2.08%；中達集團控股（0139）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.178元，收報0.178元，跌4.81%。
異動股
上升異動股，包括，運興泰集團（8362）創52周高，見0.063元，收報0.052元，升48.57%；開拓藥業－Ｂ（9939）收報1.72元，升43.33%；朗詩（0106）收報0.083元，升40.68%；順龍控股（0361）收報0.063元，升36.96%；威雅利（0854）收報2.98元，升34.84%；官醞控股（8513）收報0.219元，升24.43%；中播數據（0471）收報0.086元，升22.86%；久融控股（2358）收報0.033元，升22.22%；開明投資（0768）收報0.023元，升21.05%。
下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）創上市新低，見0.062元，收報0.112元，跌44%；MBV INTL（1957）收報0.51元，跌34.62%；立高控股（8472）收報0.82元，跌26.79%；帝國金融集團（8029）收報0.09元，跌25%；京基金融國際（1468）停牌；高奧士國際（8042）收報0.044元，跌21.43%；邁科管業（1553）平上市低位0.95元，收報1元，跌20%；奧傳思維控股（8091）收報0.03元，跌18.92%；香港通訊國際控股（0248）收報0.023元，跌17.86%；藥明生物（2269）見52周低17.36元，收報17.44元，跌17.54%。
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