投資推廣署公布2023年工作報告，該署於去年合計協助382間公司於港開設或擴張業務，較2022年升27%。投資推廣署署長劉凱旋表示，有關數字的確會受疫情因素影響，隨去年年初恢復通關，觀察到有許多企業於去年年中開始到港開展業務；惟據公開資料顯示，其數字仍較疫情前2019年的487間低出21.6%。
劉凱旋表示，去年協助到港開展業務的公司數目按年增27%，對比起2020年、甚至前幾年的增長有所放緩，但顯示慢慢開始回復到疫情前的水平，對今年的情况感到非常樂觀。而該署目標於2023年至2025年，吸納1130間企業到港開展業務已階段性達標。
至於去年382間到港開展業務的公司當中，有136間來自中國，佔其總數35%、英國則為48間（13%）、美國34間（9%）、新加坡為27間（7%），以及澳洲13間（4%）；而當中行業包括有金融及金融科技（24%）、創新科技（21%）、商業及專業服務（12%）、旅遊發服務業（11%），及消費產品業（9%）。
近日港府就23條立法進行為期一個月的立法諮詢，劉凱旋續指，政府相關機構暫未有就特定23條立法聯絡該署，若有就公司就23條有所考慮，該署會向企業解釋條例和其重要性，但暫無發現有任何一間公司因23條立法，而影響其到港開展業務的意慾。
另外，劉凱旋表示計劃於埃及和土耳其開設的顧問辦事處，預計將於本個財政年度之內或今年之內會開設。
劉凱旋續指，先前與商會及外國領事就此討論，當中有商會及外國領事表示，其他國家都有維護國家安全的法例，有8成商會會員表示無特別考慮23條的影響。
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