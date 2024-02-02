根據合作框架，黑桃資本與楊其龍將成立一家合資企業，透過營運俱樂部、海灘會所、酒吧、餐廳和現場表演等一系列高端休閒及娛樂熱點，以及藉著雙方在國際市場上已建立的強大業務、聲譽和人脈基礎，在全球各地發掘具潛力的機遇，預期第一個項目計劃將在澳門推出，並將擴大至亞洲以至世界各地的主要城市，提供包括日間生活、夜生活、餐飲和迷人的沉浸式舞台表演在內的嶄新休閒及娛樂體驗。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，黑桃資本與楊其龍成立合資企業絕對是娛樂事業的一個突破性合作。楊其龍被譽為香港夜生活的潮流引領者，這個合作項目有望為娛樂3.0作全新詮釋。

dragon-i 創辦人楊其龍則指，他深信黑桃資本團隊的商業洞察力，以及他們在國際資本市場的傑出往績，將使合資企業受益匪淺。澳門是首個項目的理想選址。他說，澳門的非博彩行業存在著巨大的發展空間，合資企業的目標是開發娛樂3.0，往世界各地參觀和參與，把 AR（擴增實境）/AI（人工智能）/CGI（電腦生成圖像）和實體休閒整合，引進一系列的娛樂商品及服務以提升體驗經濟的層次，吸引更多來自內地、東南亞和世界各地的消費群。

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