去年星展業績表現強勁，其中財富管理為增長最快的業務。他認為，香港仍是全球重要的財富管理中心，繼續為內地客戶連接國際化投資。

近日有討論指客戶在香港資產管理規模減少，改為移至新加坡，星展香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）指，現時存在將資產放在新加坡管理的氣氛存在，主要為地緣政治因素帶動，客戶希望放置在安全的地方，而新加坡的財務穩定而且地位中立，不過與此同時去年該行資產管理總值按年上升14%，也顯示有足夠的新資金流入香港，他們在中環開設新理財中心，反應香港有業務機會。

跨境理財通2.0修訂將於本月26日實行，向客戶介紹產品、個人投資額度和投資產品範圍皆有放寬，現時內地客戶在南向理財通資絕大部分投放在定期存款，投資基金規模輕微，不過龐華毅對理財通2.0前景樂觀。他指目前內地儲蓄率高達47%，由於房地產市場疲弱、本地資本市場問題，有大量財富有待投資，有在貨幣、產品的多元化配置需求。他認為市場情緒終將回復，龐大的儲蓄對香港和內地銀行均為機遇，理財通2.0個人投資限額提升至300萬元，產品範圍擴闊到中高風險，相信內地投資者會樂於使用。

毛安杰則指，雖然南向資金來港最初是定期存款，但隨著更多資金流入、亦有多元化投資的需求，相信情况會有改變。至於會否有理財通3.0繼續放寬，他認為取決於理財通2.0的成功程度。

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