個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.2%，折合報276.04元；阿里巴巴（9988）跌0.63%，折合報70.25元；美團（3690）跌2.11%，折合報61.91元；匯控（0005）升0.34%，折合報61.56元；建行（0939）跌1.08%，折合報4.56元。

道期現跌0.105%；標期現跌0.19%；納期現跌0.2%。日本東證指數現升0.54%；韓國KOSPI指數現跌1.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.2%。

VIX指數隔晚跌0.21%或0.03點，報13.85點。

紐油現升0.45%或0.32美元，報72.61美元；布油現升0.54%或0.42美元，報77.75美元；金價現跌0.24%或5美元，報2034.76美元；LME 銅期貨隔晚跌0.61%或52.5美元，報8482美元。美國10年期債息現升1.61%或0.065厘，報4.0849厘。

今日焦點股份可留意：

中國新城鎮發展（1278）發盈喜料去年净利潤按年增逾19倍。

九毛九（9922）旗下品牌太二及山外面，本周六起於指定區域開放加盟。

長和（0001）旗下Wind Tre收購網絡批發商Opnet SpA未透露作價。

藥明康德（2359）再澄清不會收集人類基因數據，沒與政府或軍事組織有關聯。

碧桂園（2007）：逾30個項目獲批入「白名單」，將獲融資。

騰訊（0700）去年反舞弊，解僱逾120人。

江山控股（0295）持錦州銀行1億股內資股，擬考慮是否接納收購及出售。

美圖（1357）逾3億元收購站酷網，現金加新股。

恒大汽車（0708）與紐頓暫停磋商修訂擬議交易條款。

阿里巴巴（9988）或尋求出售盒馬鮮生及大潤發。

捷榮國際（2119）考慮派付特別股息。

IGG（0799）盈喜料去年虧轉盈賺7000萬元。

TVB（0511）兩名行政人員被捕兼遭解僱。TVB兩員工張繼序和張惠兒被警方扣查，涉不誠實取用電腦。

摩通減持領展（0823）、小鵬（9868）至5%以下。

惠譽料金沙中國（1928）2026年恢復派息。

南順（0411）發盈喜，料去年下半年最多賺1.4億元。

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