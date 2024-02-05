恒指今早低開196點或1.27%，報15336點，大市成交金額16億元；國指今早低開76點或1.46%，報5142點。恒生科技指數開市報2990點，跌1.76%。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.23%，下跌為7.4%，無升跌為88.36%。