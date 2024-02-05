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恒指低開196點 科指跌1.7% 中升跌6% 萬國數據跌4%

恒指今早低開196點或1.27%，報15336點，大市成交金額16億元；國指今早低開76點或1.46%，報5142點。恒生科技指數開市報2990點，跌1.76%。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.23%，下跌為7.4%，無升跌為88.36%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。恒地（0012）、翰森製藥（3692）、中信（0267）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，72隻下跌，5隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.27%，報11.98元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.15%，報13.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報65.35元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見5.02元，收報5.02元，跌4.2%。

恒指、科指低於主要平均線。

人瑞人才（6919）發盈喜，料全年虧轉盈賺最多4500萬人民幣。無成交，報4.58元。

中國新城鎮發展（1278）發盈喜料去年净利潤按年增逾19倍。無成交，報0.06元。

九毛九（9922）旗下品牌太二及山外面，本周六起於指定區域開放加盟。開市報4.61元，升1.32%。

長和（0001）旗下Wind Tre收購網絡批發商Opnet SpA未透露作價。開市報40.45元，跌0.49%。

藥明康德（2359）再澄清不會收集人類基因數據，沒與政府或軍事組織有關聯。開市報44元，升0.69%。

碧桂園（2007）：逾30個項目獲批入「白名單」，將獲融資。開市報0.65元，升4.84%。

騰訊（0700）去年反舞弊，解僱逾120人。開市報278.4元，跌0.36%。

江山控股（0295）持錦州銀行1億股內資股，擬考慮是否接納收購及出售。無成交，報0.02元。

美圖（1357）逾3億元收購站酷網，現金加新股。開市報2.34元，升2.18%。

恒大汽車（0708）與紐頓暫停磋商修訂擬議交易條款。開市報0.238元，無升跌。

阿里巴巴（9988）或尋求出售盒馬鮮生及大潤發。開市報69.05元，跌2.33%。

捷榮國際（2119）考慮派付特別股息。開市報0.56元，升7.69%。

IGG（0799）盈喜料去年虧轉盈賺7000萬元。開市報3.13元，升14.65%。

TVB（0511）兩名行政人員被捕兼遭解僱。TVB兩員工張繼序和張惠兒被警方扣查，涉不誠實取用電腦。無成交，報3.03元。

摩通減持領展（0823）、小鵬（9868）至5%以下。領展開市報39.5元，跌0.75%。小鵬（9868）開市報31.3元，跌2.8%。

惠譽料金沙中國（1928）2026年恢復派息。開市報21.65元，跌1.37%。

南順（0411）發盈喜，料去年下半年最多賺1.4億元。無成交，報7.67元。

破頂股表現

破頂股包括，雅居投資控股（8426）創52周高，見0.335元，開市報0.335元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括萬國數據（9698）低見5.02元，開市報5.02元，跌4.2%；萬國數據－ＳＷ（9698）低見5.02元，開市報5.02元，跌4.2%。

創52周低，其中包括，舜宇（2382）低見45.6元，開市報45.6元，跌2.04%新鴻基地產（0016）低見71.55元，開市報71.55元，跌1.38%；美團（3690）低見61.2元，開市報61.2元，跌3.24%；阿里健康（0241）低見2.81元，開市報2.81元，跌1.4%；新地（0016）低見71.55元，開市報71.55元，跌1.38%；潤啤（0291）低見27.55元，開市報27.55元，跌3.16%。

異動股

上升異動股，包括，世大控股（8003）開市報0.43元，升14.67%；IGG（0799）開市報3.13元，升14.65%；大陸航空科技控股（0232）開市報0.088元，升11.39%；北森控股（9669）開市報4.1元，升9.92%；永達汽車（3669）開市報2.14元，升9.74%；博安生物（6955）開市報10.88元，升9.46%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升9.38%；REF HOLDINGS（1631）開市報0.39元，升8.33%；捷榮國際（2119）開市報0.56元，升7.69%；遠洋集團（3377）開市報0.36元，升5.88%。

下跌異動股，包括，新興印刷（1975）見52周低0.51元，開市報0.51元，跌8.93%；中升（0881）開市報13.12元，跌6.15%；南方錳業（1091）見52周低0.465元，開市報0.465元，跌6.06%；弘海高新資源（0065）開市報0.25元，跌5.66%；美的置業（3990）開市報3.93元，跌5.07%；大禹金融（1073）開市報0.138元，跌4.83%；源宇宙教育（1082）開市報1.48元，跌4.52%；萬國數據（9698）創上市新低，見5.02元，開市報5.02元，跌4.2%。

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