財新報告指，服務業活動持續穩定擴張，不過，新訂單增速偏低，較12月創下的7個月最高紀錄明顯放緩。新出口訂單的增長速度也同屬小幅，較上月輕微放緩。但用工連續第二個月微增，企業對未來12個月的經營前景普遍感到樂觀。綜合PMI顯示，中國企業活動持續穩定增長。

1月份，服務業收費價格下降，這在2022年4月後尚屬首次。許多企業反映，由於新業務競爭加劇，企業面臨降價壓力。不過，當月降價幅度整體僅算輕微。

企業對未來一年經營活動的前景保持高度樂觀。企業看好增長前景，普遍是因為相信市況會有改善、客戶數量增加、公司有擴張計劃。不過，當月業界整體樂觀度降至3個月低點。

全文如下

新年伊始，中國服務業活動持續穩定擴張。雖然擴張率較去年12月略放緩，新訂單增長也明顯減弱，但用工連續第二個月微增，企業對未來12個月的經營前景普遍感到樂觀。

同時，通脹壓力在1月緩和，平均投入成本的漲速為過去19個月來次低，企業為了促銷新業務也下調了銷售價格。

1月份，財新中國通用服務業經營活動指數(經季節性調整)錄得52.7，僅略低於去年12月創下的5個月最高紀錄(52.9)，顯示服務業產出持續穩步增長。目前，服務業經營活動已連續13個月維持增長，但增長動力相比歷史均值仍然偏弱。

2024年初，中國服務業企業的新接業務總量持續增加，此輪增長期因此延至略逾一年。根據調查樣本企業反映，需求基本面改善，新客戶增加，支撐了最近銷售增長。不過，新訂單增速偏低，較12月創下的7個月最高紀錄明顯放緩。新出口訂單的增長速度也同屬小幅，較上月輕微放緩。

1月份，中國服務業企業連續第二個月增加用工，原因普遍為銷售增長，需要擴充產能。不過，用工增速整體仍輕微，部分企業仍持較為審慎態度。

積壓業務量在1月出現上升，打破2023年底的平穩狀態。據反映，新業務持續增長，對企業營運產能帶來更大壓力，導致積壓工作量增加。積壓率雖屬小幅，但已刷新去年10月後最高紀錄。

新年伊始，中國服務業成本漲勢減弱，平均營運費用僅略為上漲，漲速遠低於長期均值。關於導致成本上揚的因素，普遍被提及的是原料價格、勞力成本和運輸費用的上升。

1月份，服務業收費價格下降，這在2022年4月後尚屬首次。許多企業反映，由於新業務競爭加劇，企業面臨降價壓力。不過，當月降價幅度整體僅算輕微。

2024年初，企業對未來一年經營活動的前景保持高度樂觀。企業看好增長前景，普遍是因為相信市況會有改善、客戶數量增加、公司有擴張計劃。不過，當月業界整體樂觀度降至3個月低點。

財新智庫高級經濟學家王喆評論指，「2024年1月，財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得52.7，較前月下降0.2個百分點。自2023年初以來，財新中國服務業PMI連續13個月位於擴張區間，服務業景氣持續恢復。

服務業供需繼續擴張。服務業營運活動指數與新訂單指數雙雙連續第13個月高於榮枯線。

市場環境改善，產銷均有增加，但幅度較前月不同程度減弱。服務業出口持續增加，新出口訂單指數連續第五個月位於擴張區間。

服務業就業微升。部分企業增加員工以因應訂單增長，其餘企業則依然態度謹慎，整體來說，勞動市場較前月略有擴張，但幅度有限。相對穩定的就業人數未能及時消化新增訂單，服

務業積壓工作指數錄得榮枯線上。

服務業價格水準疲弱。有企業反應原料價格、人力成本、運費均有上漲，但成本側價格整體增幅不大，服務業投入價格指數僅略高於榮枯線。收費端價格則出現下降，數眾多的企業降價促銷，服務業收費物價指數自2022年5月以來首次錄得收縮區間。

服務業市場維持樂觀情緒。展望未來一年，服務業企業家普遍認為市場將進一步改善，服務業經營預期指數持續維持在擴展區間，但較該指數長期平均值顯著偏低」。

財新中國通用綜合PMI方面，1月份中國企業活動持續穩定增長。

綜合指數是製造業和服務業指數的相應加權平均值。權重值依據官方GDP數據，反映製造業和服務業的相關規模。中國綜合產出指數是製造業產出指數和服務業經營活動指數的加權平均值。

1月份，綜合產出指數錄得52.5，略低於去年12月創下的7個月最高紀錄(52.6)，顯示中國企業的生產經營活動總量持續顯著增長。服務業產出增速略高於製造業，但兩大行業的增長速度皆較12月輕微放緩。

1月調查數據也顯示，新訂單整體增長放緩，銷售綜合增長3個月來最低。令人鼓舞的是，新增出口業務恢復增長(雖然增速輕微)，終結了先前連續6個月的下降態勢。綜合兩大產業來看，1月用工趨於平穩，一定程度是由於製造業用工收縮率明顯放緩。價格數據顯示，通脹壓力減弱，綜合投入成本的漲幅為7個月來最輕微。同時，為促進銷售，製造業與服務業企

業皆輕微下調了銷售價格。

財新智庫高級經濟學家王喆博士評論中國通用綜合PMI®數據時表示，「2024年1月，財新中國綜合PMI錄得52.5，較前月下降0.1個百分點。製造業及服務業供需均有擴張，外需向好，整體而言供給較需求較強勁。就業維持穩定，服務業就業表現強於製造業。物價水準低迷，企業收入端壓力較大。

2023年初設定的經濟預期目標圓滿完成，不過第四季經濟季增速低於三季度，經濟恢復動能趨弱。

目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未根本扭轉。

政策層面仍需著眼於促進就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策仍有空間，相關政策力道有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通與良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性」。

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