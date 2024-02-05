港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌3.67點子至4.51262%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌4日是1月15日，當日拆息報4.76161%。
港元現報7.8224元貶值15點子，曾貶值最多21點子，報7.823元，亦曾升值最多1點子，報7.8208元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.85點子至3.97512%，是2024年1月26日後最低；1星期HIBOR跌2.1點子至4.20714%；2星期HIBOR跌3.74點子至4.33036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.54點子至4.67244%；6個月期HIBOR跌0.69點子至4.69131%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.54點子至4.69345%，是2023年5月18日後最低。
美元指數現報104.059升值0.137點或0.13%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43659%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8873%，連續3日擴闊，利差是2024年1月26日後最闊，當日差距為-0.8918%。
對上一次連續3日擴闊，是2024年1月26日，當日利差報-0.8918%。
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